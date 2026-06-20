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Incidente a Positano: esce di strada con la moto e si schianta sulle auto, morto 49enne di San Giuseppe Vesuviano

Un uomo di 49 anni di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) è morto in un incidente stradale sulla Statale Amalfitana, in località Garritta, a Positano; avrebbe perso il controllo della moto finendo contro alcuni veicoli parcheggiati.
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A cura di Nico Falco
Immagine di repertorio
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Un 49enne di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) è morto in un incidente stradale a Positano, in Costiera Amalfitana; l'uomo era da solo, in sella a una moto di grossa cilindrata, e stava percorrendo la Statale Amalfitana, in direzione Sorrento, quando ha perso il controllo del mezzo in una curva ed è andato a sbattere contro alcune automobili parcheggiate. I soccorsi si sono rivelati inutili: la morte è con tutta probabilità sopraggiunta sul colpo. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che hanno messo in sicurezza l'area ed eseguito i rilievi.

Al momento le cause restano da accertare; non si esclude che la moto abbia perso aderenza a causa di qualche sconnessione sul manto stradale, ma nemmeno che, a causare la perdita di controllo, possa essere stata l'alta velocità o una disattenzione proprio mentre il conducente stava impegnando la curva; dalle prime verifiche sarebbe emerso che nell'impatto non sono stati coinvolti altri veicoli. L'incidente è avvenuto poco dopo le 22 di ieri, 19 gennaio, in località Garritta; il 49enne è uscito di strada all'altezza di una piazzola di sosta, finendo contro le vetture parcheggiate.

A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti e automobilisti, che hanno allertato il 118; i sanitari sono arrivati pochi minuti dopo ma hanno solo potuto constatare il decesso. Sul posto, per accertamenti del caso, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Amalfi e della stazione di Positano; inevitabili, durante le operazioni di soccorso e quelle successive dei rilievi, rallentamenti alla circolazione che hanno riguardato il tratto interessato della Statale Amalfitana.

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