Si schianta col quad contro la vetrina di un bar, 55enne grave a Sala Consilina

Un 55enne di Sala Consilina (Salerno) è stato ricoverato in gravi condizioni a seguito di un incidente stradale: ha perso il controllo del quad ed è finito contro l’ingresso di un bar.

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È stato ricoverato in gravi condizioni un 55enne di Sala Consilina che, questa mattina, 2 giugno, è rimasto coinvolto in un incidente mentre era alla guida di un quad tra le strade del comune del Salernitano; avrebbe perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro la vetrina di un bar e si è ribaltato, travolgendolo. La vittima è stata trasferita d'urgenza all'ospedale di Polla e poi, in elisoccorso, a Vallo della Lucania. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

L'incidente è avvenuto in via Don Luigi Sturzo, non risulterebbero altri veicoli coinvolti né ulteriori feriti. Il 55enne, un professionista del posto, per motivi che restano da accertare sarebbe uscito di strada e, ormai incapace di governare il quad, è andato a sbattere contro l'ingresso del bar; nell'impatto è caduto rovinosamente a terra ed è stato travolto dal veicolo e ha riportato gravi ferite. Sono stati allertati i sanitari del 118 che, dopo le prime cure e la stabilizzazione sul posto, hanno disposto il trasferimento d'urgenza nel "Luigi Curto" di Polla; successivamente, vista la gravità delle condizioni, l'uomo è stato portato in elicottero nell'ospedale di Vallo della Lucania, dove si trova tutt'ora.

La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento; i carabinieri, nel corso delle verifiche, hanno effettuato i rilievi e hanno ascoltato alcuni testimoni, tra cui alcuni passanti che erano nei pressi dell'attività commerciale. È possibile che l'uomo abbia perso il controllo a causa dell'alta velocità o di una manovra azzardata.