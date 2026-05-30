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Incidente in scooter all’alba a Capaccio Paestum, morti Osvaldo Di Giaimo e Cristian Ventura: avevano 27 e 39 anni

Lo scooter con a bordo i due uomini si è schiantato contro il muro di recinzione di una villetta sul lungomare di Capaccio Paestum, nella provincia di Salerno.
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A cura di Valerio Papadia
Osvaldo Di Giaimo e Cristian Ventura
Osvaldo Di Giaimo e Cristian Ventura

Un tragico incidente stradale si è verificato all'alba di oggi, sabato 30 maggio, a Capaccio Paestum, tra la Piana del Sele e il Cilento, nella provincia di Salerno. Sono due le vittime dell'incidente: Osvaldo Di Giaimo e Cristian Ventura, rispettivamente 27 e 39 anni. Stando a una prima ricostruzione della tragedia, i due giovani, alle prime luci di oggi, si trovavano a bordo di uno scooter sul lungomare di Capaccio Paestum, quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, il mezzo a due ruote è andato a impattare contro il muro di recinzione di una villetta.

Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di entrambi gli uomini: troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i carabinieri, che hanno eseguito tutti i rilievi utili a determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto, che come detto risulta ancora poco chiara.

La notizia della morte di Osvaldo Di Giaimo e Cristian Ventura ha lasciato sgomenta la comunità della frazione di San Marco, a Castellabate, dove entrambi vivevano. La parrocchia di San Marco Evangelista ha dedicato ai due giovani un messaggio di cordoglio sui social: "Oggi la comunità di San Marco di Castellabate si stringe in un unico, immenso dolore per la tragica perdita di Osvaldo Di Giaimo e Cristian Ventura .In questa notte il buio ha avvolto le loro giovani vite, lasciando in tutti noi un vuoto incolmabile e un profondo senso di smarrimento".

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