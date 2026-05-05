Bimbo di 8 anni investito da scooter a Fuorigrotta, ferito alla gamba: incidente a piazzale Tecchio

Bambino di 8 anni investito da uno scooter a piazzale Tecchio e ferito alla gamba. Soccorso da ambulanza e polizia locale. Manifestazione di protesta degli abitanti sabato 9 maggio.

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Bambino di 8 anni investito da uno scooter in transito a Fuorigrotta resta ferito ad una gamba. L'incidente stradale è avvenuto a piazzale Tecchio, nel cuore del quartiere dell'area occidentale di Napoli, nella giornata di sabato 2 maggio, ma se ne è appreso solo oggi. Il piccolo subito soccorso dai presenti, è stato poi trasportato in ospedale per le cure mediche del caso. Sul posto anche la polizia locale. "In segno di protesta contro i numerosi incidenti, anche gravi, che avvengono a Fuorigrotta – commenta Gianluca Cavotti, consigliere della X Municipalità – gli abitanti del quartiere hanno organizzato una manifestazione che si terrà sabato 9 maggio a piazzale Tecchio".

Manifestazione di protesta sabato 9 maggio

Fuorigrotta è diventata Zona Rossa per la sicurezza, a seguito dell'ordinanza del Prefetto Michele Di Bari. Per migliorare la vivibilità della zona e la sicurezza stradale le associazioni civiche hanno organizzato un evento che si terrà sabato 9 Maggio dalle ore 10:30 alle ore 13:00 nella nuova area giochi in Piazzale Tecchio. L'iniziativa dal titolo "Costruiamo relazioni e facciamo Rete. L'antidoto alla paura e all'isolamento" è promossa da associazioni ed enti del territorio tra le quali la Cooperativa Progetto Uomo, il Movimento Disabili per la Pace, Streets for Kids, Fuorigrotta Solidale, con l'adesione di Associazione Donna Domani, Rosso Ambientalista, Associazione Andromeda, Cittadinanza attiva, Rosso Partenope, Napoli pedala.

"Un momento di ascolto – spiegano – di condivisione di saperi, di proposte. Perché le emergenze che investono il nostro territorio non hanno soluzioni semplici. E non sarà certo una temporanea zona rossa a riportarci il nostro Quartiere "ideale". Crediamo, altresì, che il coinvolgimento del tessuto associativo, delle parrocchie, dei singoli virtuosi cittadini sia il primo tassello di un percorso lungo e sicuramente tortuoso che può portarci ad un quartiere vivibile".