Nuovo incidente al Corso Vittorio Emanuele di Napoli, ferito un ragazzo in scooter: schianto vicino al Serra

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Incidente stradale al Corso Vittorio Emanuele questa mattina, venerdì 17 aprile. Nel sinistro, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate, avvenuto all'altezza dell'istituto superiore Serra, sarebbero rimasti coinvolti uno scooter e un'auto. Ad avere la peggio sarebbe stato il conducente del mezzo a due ruote, rimasto ferito nell'impatto. Il giovane è caduto ed è rimasto a terra in attesa dei soccorsi. Il conducente dell'auto si è fermato per prestargli soccorso. Anche altri passanti sono sopraggiunti per prestare aiuto. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Il giovane ferito è stato sottoposto alle cure mediche del caso.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, sulla quale sono in corso degli accertamenti. Mentre si dovranno chiarire eventuali responsabilità. Il sinistro è avvenuto questa mattina, attorno alle ore 9,00. Purtroppo, si tratta dell'ennesimo incidente stradale avvenuto lungo il Corso Vittorio Emanuele, diventata, ormai, tra le strade più pericolose della città di Napoli. Solo il 23 marzo scorso, era stato investito l'architetto Italo Ferraro, 84 anni, professore universitario, scrittore di libri su Napoli, impegnato attivamente anche nelle battaglie civiche per la sicurezza e contro gli incidenti stradali. Il docente è poi deceduto la notte successiva in ospedale per le ferite riportate.

L'uomo stava attraversando la strada quando sarebbe stato centrato in pieno da uno scooter condotto da una ragazza. A denunciare l'accaduto il Comitato civico Mi Riguarda, che proprio mercoledì scorso ha incontrato il Questore di Napoli Maurizio Agricola, per esporgli le problematiche di sicurezza della strada e delle zone limitrofe. I comitati hanno esposte le seguenti problematiche.

Elenco delle priorità e criticità che sono presenti nel quartiere Avvocata/ Montecalvario della Seconda Municipalità :