Nuovo incidente al Corso Vittorio Emanuele di Napoli, ferito un ragazzo in scooter: schianto vicino al Serra
Incidente stradale al Corso Vittorio Emanuele questa mattina, venerdì 17 aprile. Nel sinistro, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate, avvenuto all'altezza dell'istituto superiore Serra, sarebbero rimasti coinvolti uno scooter e un'auto. Ad avere la peggio sarebbe stato il conducente del mezzo a due ruote, rimasto ferito nell'impatto. Il giovane è caduto ed è rimasto a terra in attesa dei soccorsi. Il conducente dell'auto si è fermato per prestargli soccorso. Anche altri passanti sono sopraggiunti per prestare aiuto. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Il giovane ferito è stato sottoposto alle cure mediche del caso.
Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, sulla quale sono in corso degli accertamenti. Mentre si dovranno chiarire eventuali responsabilità. Il sinistro è avvenuto questa mattina, attorno alle ore 9,00. Purtroppo, si tratta dell'ennesimo incidente stradale avvenuto lungo il Corso Vittorio Emanuele, diventata, ormai, tra le strade più pericolose della città di Napoli. Solo il 23 marzo scorso, era stato investito l'architetto Italo Ferraro, 84 anni, professore universitario, scrittore di libri su Napoli, impegnato attivamente anche nelle battaglie civiche per la sicurezza e contro gli incidenti stradali. Il docente è poi deceduto la notte successiva in ospedale per le ferite riportate.
L'uomo stava attraversando la strada quando sarebbe stato centrato in pieno da uno scooter condotto da una ragazza. A denunciare l'accaduto il Comitato civico Mi Riguarda, che proprio mercoledì scorso ha incontrato il Questore di Napoli Maurizio Agricola, per esporgli le problematiche di sicurezza della strada e delle zone limitrofe. I comitati hanno esposte le seguenti problematiche.
Elenco delle priorità e criticità che sono presenti nel quartiere Avvocata/ Montecalvario della Seconda Municipalità :
- attività di spaccio con sorveglianza di cani molossi a Rampe Montemiletto difronte il civico 18
- stessa situazione ai Gradini Sant'Antonio ai Monti vicino ingresso di Viale del Pino e a Vico Canalone all'olivella che dal Corso Vittorio Emanuele scende a Montesanto
- piazzamento di paletti nello spazio antistante alle Rampe Montemiletto per dissuadere dal parcheggio i motorini che vengono a rifornirsi e consentire il passaggio sia ai condomini che alle autoambulanze . Il luogo è controllato da un soggetto che conserva la droga in un cassetta dell'elettricità
- controllo del territorio, anche nelle ore notturne nel tratto Piazza Mazzini, Rotonda Girolamo Santacroce/Salvator Rosa, Corso Vittorio Emanuele e Suor Orsola Benincasa
- controlli sullo sversamento illegale di rifiuti speciali ( a Piazza mazzini n 3 è stato visto un dipendente che conferiva olio usato nel tombino) e di ingombranti sul marciapiede
- controllo su attività di apertura e chiusura continua di attività commerciali
- controllo su prodotti per la pulizia della casa , contraffatti
- collocazione in un ambiente condiviso dell' accampamento di diverse tende sullo Scalone vanvitelliano che costeggia la funicolare di Montesanto
- istallazione dei dissuasori e/o semaforo ultimo tratto corso Vittorio Emanuele vicino le scuole ( gia richiesto con pec e con la consegna in Comune di una petizione con firme di cittadini) e mai posizionati.
- rifacimento e rafforzamento della segnaletica stradale
- controllo con telecamere circa l'eccesso di velocità nei rettilinei
- regolamentazione dell' attività di carico e scarico merci fatta a tutte le ore su fermate e strisce pedonali con rimozione forzata
- rimozione del massetto di cemento dai Gradini di Salita Sant'Antonio ai Monti ultimo tratto direzione piazzetta Olivella.
- controllo della Pedamentina nella parte alta verso San Martino per i continui fuochi e lancio di bottiglie