Rapina alla banca Crèdit Agricole di Napoli preparata per mesi da professionisti: scoperte gallerie e un generatore

Il buco usato dai rapinatori della Credit Agricole (a sinistra). Il generatore ritrovato nel sottosuolo (a destra) / Fanpage.it

La rapina alla banca Crèdit Agricole di piazza Medaglie d'Oro all'Arenella, nel cuore di Napoli, è stata preparata per mesi. La banda di rapinatori era composta probabilmente da diversi professionisti del mestiere. I carabinieri e i tecnici fognatori dell'Abc che stanno indagando nel sottosuolo, a quanto apprende Fanpage.it, hanno scoperto un cantiere con quintali di materiali, una galleria di circa 12 metri, scavata a distanza millimetrica dalla fognatura principale di Napoli, dove scorrono escrementi e acqua piovana, e sbucata di fianco alla banca, un altro tunnel con immissione nella fogna, con una breccia ad un metro di altezza, e un pozzo verticale di circa 5 metri che sbucava nel pavimento dell'istituto di credito.

Ma l'ipotesi è che ci possa essere anche un'altra galleria di 2-300 metri utilizzata per realizzare il primo cantiere. Almeno 5 i componenti della banda coinvolti. Mentre stamattina gli speleologi hanno ritrovato e portato in superficie un generatore sotterraneo. Questa mattina gli operai Abc sono tornati sul posto, per i rilievi laser. Nel pomeriggio ci saranno ulteriori approfondimenti.

Il sindaco: "Lavoro di mesi fatto da professionisti"

La rapina alla banca del centro di Napoli è stata, insomma, da film, con 25 ostaggi sequestrati e l'intervento anche dei Gis da Livorno. Alla fine però i rapinatori sono riusciti ad aprire le cassette di sicurezza e sono fuggiti. Un lavoro da professionisti, come conferma il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi: "Dai dati che noi abbiamo avuto dalla Abc – l'azienda idrica del Comune di Napoli – che è intervenuta per capire bene il lavoro fatto nel sottosuolo, è stata veramente una rapina programmata da mesi, con grandissimi professionisti che hanno fatto un lavoro veramente da film".

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Il primo cittadino ha seguito la vicenda passo per passo. Da quanto emerso, è stata un'operazione di grande complessità, apprende Fanpage.it, portata avanti da professionisti del mestiere. Per poter realizzare l'intrico di tunnel sotterranei ci sono voluto mesi. È un lavoro che non si fa in una settimana. Le fogne di Napoli si trovano in genere in prossimità delle strade, nel sottosuolo, in corrispondenza del centro della carreggiata. I rapinatori sono entrati in fognatura da un punto non ancora individuato. Ma si ipotizza che non sia molto lontano dalla banca, perché sotto hanno portato quintali di materiale.

I tunnel scoperti nel sottosuolo

L'idea è che possano aver creato un accesso da qualche cantina o garage di cui avevano disponibilità e da questo punto abbiano realizzato il cantiere di partenza. Quindi, avrebbero scavato, camminando lungo la fognatura con precisione millimetrica, attraverso la quale sono arrivati a fianco della banca. Hanno scavato un'altra galleria di 12 metri per arrivare sotto la banca e hanno fatto un buco nella fogna, all'altezza di un metro da terra, e un pozzo per risalire di circa 4-5 metri d'altezza che sbucava in un locale adiacente al caveau delle cassette di sicurezza.

I rapinatori sono sicuramente usciti di qui. Mentre al momento dell'accesso in tre sarebbero entrati dall'esterno, probabilmente nell'Alfa Romeo nera ritrovata in via Niutta, e due dal sottosuolo. La prima galleria non è stata ancora ritrovata ma si presume che possa essere lunga non più di 2-300 metri.

Come hanno lavorato i rapinatori e l'attrezzatura speciale

Per poter realizzare questa operazione di scavo sarebbero state necessarie almeno 3-4 persone, specializzate in questo genere di intervento, che avrebbero lavorato tutti i giorni per vari mesi. Per poter eseguire queste operazioni, inoltre, occorre in genere un'attrezzatura speciale. In questo caso, la fogna adoperata è un tratto grande e ventilato. Ma di norma il lavoro in fognatura richiede maschere antigas esplosivo e altri dispositivi di sicurezza, bombole, nonché la sonda multigas che rileva la carenza di ossigeno, anidride carbonica e metano.