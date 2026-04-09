Bimbo di 11 anni investito da trattore, è in terapia intensiva al Santobono: ha fratture e contusioni ai polmoni

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Bimbo di 11 anni viene investito da un trattore mentre pedala in bici in strada. Le sue condizioni appaiono subito gravi. Il piccolo viene subito soccorso e trasportato d'urgenza in elicottero presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Santobono di Napoli, dove è attualmente ricoverato in terapia intensiva. Il violento incidente stradale è avvenuto ieri pomeriggio, mercoledì 8 aprile, a Ururi, in provincia di Campobasso, in Molise. Il bimbo ferito è stato trasportato subito al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli. Le sue condizioni sono state giudicate critiche dal personale sanitario, che ne ha disposto il trasferimento in elicottero al Santobono, centro di riferimento regionale in Campania per la pediatria.

Il volo sanitario dell'Aeronautica militare è partito attorno a mezzanotte. L'elicottero è decollato dall'area del porto turistico ed è atterrato all'aeroporto di Napoli Capodichino, dove ad attendere il paziente c'era l'ambulanza del 118 che ha poi trasportato il piccolo al Santobono dove è stato ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni oggi, giovedì 9 aprile, sono critiche ma stabili, nel reparto di rianimazione. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi, che resta riservata. Il piccolo paziente avrebbe riportato, secondo quanto si apprende, un politrauma, con una frattura del bacino e contusioni polmonari. Ma non sarebbe in pericolo di vita.

Inchiesta sull'incidente stradale

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sulla vicenda è aperta un'indagine. L'incidente stradale, secondo le prime ricostruzioni, è avvenuto intorno alle ore 18,00 di ieri, nella zona del cimitero di Ururi, mentre il ragazzo era in bicicletta. L'impatto è stato molto violento e il bimbo è stato sbalzato a terra. Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze. La sindaca di Ururi, Laura Greco, ha espresso vicinanza alla famiglia invitando al rispetto della privacy.