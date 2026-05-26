Incidente in bici a Salerno, bimbo di 10 anni ricoverato al Santobono: è grave. Ferita la sorellina

Bimbo di 10 anni cade dalla bici e resta ferito gravemente. Ricoverato al Santobono. Ferita anche la sorellina.

Bimbo di 10 anni viene coinvolto in un incidente in bici a Torre Orsaia, in provincia di Salerno, e si ferisce gravemente. Ricoverato d'urgenza all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli: è grave. Ferita anche la sorellina che era a bordo con lui. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri, lunedì 25 maggio. I due fratellini erano in sella alla bici quando, improvvisamente, il fratello maggiore, per motivi ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe caduto. Il piccolo è stato soccorso e trasportato all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove i medici gli hanno diagnosticato un trauma cranico.

Il bimbo trasferito in elicottero al Santobono

Vista la gravità delle sue condizioni, è stato disposto il trasferimento in codice rosso all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli tramite elisoccorso. Con lui, al momento dell'incidente, si trovava la sorellina, che ha riportato lievi ferite e qualche escoriazione. Anche la bimba è stata trasferita all'ospedale di Vallo della Lucania, ma solo per accertamenti, le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Più serie le condizioni del ragazzino di 10 anni che ha ricevuto un forte colpo alla testa. Il bimbo, dopo essere stato stabilizzato e trasportato all'ospedale del Salernitano, è stato trasferito con l'elicottero Felix 1 al Santobono, centro di riferimento regionale per la pediatria. Avrebbe riportato, infatti, la frattura della teca cranica. Qui è stato ricoverato in terapia intensiva, sedato e intubato.