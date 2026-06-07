Incidente Smart-moto a Pontecagnano, feriti e ricoverati una ragazza e un ragazzo di 25 anni di Battipaglia

Incidente stamattina a Pontecagnano tra una moto e una Smart: feriti due ragazzi di 25 anni. In ospedale a Salerno.

Incidente a Pontecagnano Faiano / Fanpage.it

Scontro tra una Smart e una moto questa mattina, domenica 7 giugno, a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. Nel violento incidente stradale sono rimasti feriti due giovani: si tratta di una ragazza e di un ragazzo, entrambi 25enni e originari di Battipaglia. La coppia era a bordo della motocicletta che si è schiantata dopo l'urto sul marciapiedi. Pesantemente danneggiati sia l'auto che il mezzo a due ruote coinvolti nell'impatto. Il sinistro è avvenuto all'alba in Corso Italia, all'incrocio con via Enea, attorno alle ore 7,00 di stamane. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. L'impatto è stato molto violento ed entrambi i ragazzi sono stati sbalzati dal sellino, cadendo rovinosamente a terra e restando feriti, con lesioni e traumi. Per fortuna, entrambi indossavano i caschi che hanno attutito l'urto alla testa dovuto alla caduta.

Incidente a Pontecagnano Faiano / Fanpage.it

I due giovani feriti sono stati subito soccorsi. La centrale del 118 dell'Asl di Salerno ha allertato un’ambulanza della Vopi, l'associazione volontari Pronto Intervento, che è arrivata sul posto. Dopo aver prestato le prime cure mediche ai due infortunati, i 25enni sono stati stabilizzati, imbarellati e trasportati d'urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Dio-Ruggi d'Aragona di Salerno. Sia il ragazzo che la ragazza battipagliesi hanno riportato traumi agli arti inferiori e superiori. In ospedale saranno eseguiti ulteriori accertamenti clinici per scongiurare eventuali lesioni interne. Sul posto anche le forze dell'ordine che hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.