napoli
video suggerito
video suggerito

Incidente Smart-moto a Pontecagnano, feriti e ricoverati una ragazza e un ragazzo di 25 anni di Battipaglia

Incidente stamattina a Pontecagnano  tra una moto e una Smart: feriti due ragazzi di 25 anni. In ospedale a Salerno.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
Avatar autore
A cura di Pierluigi Frattasi
Incidente a Pontecagnano Faiano / Fanpage.it
Incidente a Pontecagnano Faiano / Fanpage.it

Scontro tra una Smart e una moto questa mattina, domenica 7 giugno, a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. Nel violento incidente stradale sono rimasti feriti due giovani: si tratta di una ragazza e di un ragazzo, entrambi 25enni e originari di Battipaglia. La coppia era a bordo della motocicletta che si è schiantata dopo l'urto sul marciapiedi. Pesantemente danneggiati sia l'auto che il mezzo a due ruote coinvolti nell'impatto. Il sinistro è avvenuto all'alba in Corso Italia, all'incrocio con via Enea, attorno alle ore 7,00 di stamane. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. L'impatto è stato molto violento ed entrambi i ragazzi sono stati sbalzati dal sellino, cadendo rovinosamente a terra e restando feriti, con lesioni e traumi. Per fortuna, entrambi indossavano i caschi che hanno attutito l'urto alla testa dovuto alla caduta.

Incidente a Pontecagnano Faiano / Fanpage.it
Incidente a Pontecagnano Faiano / Fanpage.it

I due giovani feriti sono stati subito soccorsi. La centrale del 118 dell'Asl di Salerno ha allertato un’ambulanza della Vopi, l'associazione volontari Pronto Intervento, che è arrivata sul posto. Dopo aver prestato le prime cure mediche ai due infortunati, i 25enni sono stati stabilizzati, imbarellati e trasportati d'urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Dio-Ruggi d'Aragona di Salerno. Sia il ragazzo che la ragazza battipagliesi hanno riportato traumi agli arti inferiori e superiori. In ospedale saranno eseguiti ulteriori accertamenti clinici per scongiurare eventuali lesioni interne. Sul posto anche le forze dell'ordine che hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Incidente a Pontecagnano Faiano / Fanpage.it
Incidente a Pontecagnano Faiano / Fanpage.it
Immagine
Sparatoria a Cavalleggeri, tentano di rapinare 17enne: lui si schianta con l'auto per fuggire
In corso le indagini dei carabinieri
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views