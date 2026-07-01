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Tir investe donna 53enne a Pontecagnano e le schiaccia una gamba: ricoverata a Salerno, è gravissima

Incidente a Pontecagnano, dove una donna è stata investita da un tir che le ha schiacciato una gamba. Ricoverata all’ospedale di Salerno.
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A cura di Pierluigi Frattasi
Immagine di repertorio
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Una donna di 53 anni è stata investita da un camion a Pontecagnano. L'incidente stradale è avvenuto attorno alle 14 di oggi, mercoledì 1 luglio, in via Salvemini, nei pressi dell’isola ecologica. La donna ha riportato una arteria recisa, cosa che le ha provocato una grossa emorragia. Per questo motivo, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno per un trauma da schiacciamento a l’arto inferiore, dove è attualmente ricoverata.

Le indagini della polizia locale sull'incidente

Sul posto sono arrivati i soccorsi, con un’ambulanza della Pubblica Assistenza VOPI, inviata dalla Centrale operativa del 118 dell'Asl di Salerno, che ha prestato le prime cure mediche, tamponato la ferita ed arrestato l'emorragia, prima del trasferimento in pronto soccorso, nonché la polizia locale che indaga su quanto accaduto.

Attivato il servizio estivo del 118 sulla costa a Salerno

Il soccorso è stato tempestivo, grazie al pronto intervento della vicina postazione del 118. Proprio oggi, per potenziare l'assistenza di emergenza urgenza, è partito il servizio estivo 118 dell'Asl di Salerno per il potenziamento dell’assistenza sanitaria sulla costa, presso la postazione del litorale di Magazzeno a Pontecagnano. Sarà attivo nei mesi di luglio e agosto e garantirà interventi tempestivi sull’intera fascia costiera. Il servizio è assicurato dalla Pubblica Assistenza VOPI di Pontecagnano Faiano.

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