Donna sub si sente male in acqua a Cala Delle Mortelle e finisce l’ossigeno: è in pericolo di vita

Una donna sub di 54 anni si è sentita male durante una immersione a Massa Lubrense. Ricoverata all’ospedale di Sorrento, è gravissima.

immagine di repertorio

Sommozzatrice si sente male in acqua durante un'immersione a Cala Delle Mortelle a Massa Lubrense, e finisce l'ossigeno. Soccorsa dagli altri sub che erano in zona, è stata ricoverata all'ospedale di Sorrento ed è in pericolo di vita. L'episodio è accaduto questa mattina, martedì 28 luglio. Sul posto, sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, che stanno cercando di ricostruire l'accaduto. La donna sarebbe una escursionista del posto di 54 anni, esperta in immersioni subacquee ed in possesso di regolare brevetto.

La donna si è sentita male durante un'immersione

Secondo le prime informazioni, questa mattina, durante una delle immersioni organizzate a Cala Delle Mortelle, una splendida baia di Massa Lubrense, in penisola sorrentina, avrebbe accusato improvvisamente un malore mentre era in acqua. A seguito di questo incidente, avrebbe terminato le scorte di ossigeno durante la fase di risalita, prima di riuscire ad emergere dai flutti.

Trasportata in ospedale dai soccorsi, è gravissima

I soccorsi, per fortuna, sono scattati immediatamente. Allertati dagli altri escursionisti. I soccorritori le hanno prestato la prima assistenza. Successivamente, dopo essere stata stabilizzata, la donna è stata trasportata d'urgenza in ospedale al pronto soccorso di Sorrento, dove l'hanno ricoverata d'urgenza e sottoposta a immediati controlli sanitari, per scongiurare il rischio di embolie e altri problemi legati alla pressione che possono riscontrarsi durante le immersioni. Attualmente sono in corso le indagini dei carabinieri per accertare le cause di quanto accaduto e capire se ci siano state eventuali falle nella sicurezza.