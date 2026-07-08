Bacoli, 20enne si sente male mentre fa il bagno in mare e ingerisce molta acqua: è grave in Rianimazione

Il giovane è rimasto per qualche minuto sott’acqua, ingerendone tanta; soccorso dal 118, è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

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Momenti di forte apprensione quelli che si sono vissuti a Bacoli, nella provincia di Napoli, nella giornata di ieri, martedì 7 luglio: un ragazzo di 20 anni – originario di Melito – è stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo un incidente che si è verificato mentre faceva il bagno un mare. Stando a una prima ricostruzione, mentre stava trascorrendo qualche ora di relax su una delle spiagge di Bacoli, cittadina del litorale flegreo, il 20enne si è buttato in acqua per cercare refrigerio dal gran caldo; improvvisamente, però, il giovane sarebbe stato colto da un malore non meglio precisato, andando sott'acqua e ingerendone tanta.

Sono stati alcuni bagnanti, che hanno assistito alla scena, a soccorrere il 20enne: il giovane è stato portato sul bagnasciuga e affidato ai sanitari del 118 che, dopo essere stati allertati dai presenti, sono giunti tempestivamente sul posto. I soccorritori hanno constatato subito che il 20enne aveva ingerito molta acqua, motivo per il quale, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore: vista la gravità delle sue condizioni di salute, il giovane è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione; la prognosi, al momento, rimane riservata.