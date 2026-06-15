Incidente sull’Autostrada A1 tra Caianello e Capua: tre feriti. Grave un minore, portato in elisoccorso a Napoli

A scontrarsi in autostrada sono stati una vettura e un mezzo pesante: il minorenne era a bordo dell’auto ed è rimasto incastrato nell’abitacolo. Pesanti disagi per la circolazione.

I vigili del fuoco al lavoro dopo l’incidente

Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, lunedì 15 giugno, sull'Autostrada A1, nel tratto compreso tra Caianello e Capua, nel Casertano, in direzione Napoli: per cause ancora in corso di accertamento, un'automobile e un mezzo pesante si sono scontrati intorno a mezzogiorno, in corrispondenza del chilometro 702. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta, in particolare con una squadra proveniente dal distaccamento di Teano, che hanno lavorato duramente per prestare soccorso agli occupanti della vettura, rimasti incastrati nell'abitacolo.

I vigili del fuoco hanno estratto il conducente, una donna e un minore: particolarmente gravi le condizioni di quest'ultimo, che è stato poi soccorso da una eliambulanza e trasportato d'urgenza all'ospedale Santobono di Napoli, nosocomio pediatrico del capoluogo campano, dove è stato ricoverato.

Per consentire le operazioni dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118, il tratto di autostrada sul quale si è verificato l'incidente è stato chiuso temporaneamente. Per questo motivo, sull'Autostrada A1, in direzione Napoli, il traffico è rimasto paralizzato durante i soccorsi e risulta ancora fortemente rallentato, con lunghe code nel tratto interessato.