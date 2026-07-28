Incidente sull’autostrada A1 con auto ribaltata a Capodichino, code sulla Tangenziale di Napoli

Incidente stradale sull’A1 Napoli-Roma all’altezza della diramazione di Capodichino. Code anche in Tangenziale. Traffico in ripresa.

Immagine di repertorio

Un grosso incidente è avvenuto oggi sull'Autostrada A1 Napoli-Roma, all'altezza del chilometro 1.8 della diramazione Capodichino, nell'area nord del capoluogo partenopeo. Un'auto, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, si è ribaltata, finendo la sua corsa rovesciata sul tettuccio. L'impatto è stato molto violento. Sono state coinvolte diverse vetture e si sono formate lunghe code di auto, con ripercussioni pesanti anche sul traffico della Tangenziale di Napoli.

Incidente alle 11,40, traffico paralizzato sulla Tangenziale

Il sinistro, a quanto si apprende, si sarebbe verificato attorno alle 11,40 di questa mattina, martedì 28 luglio. Sul posto la Polizia Stradale, gli ausiliari del traffico e le ambulanze del 118 inviate dall'Asl di Napoli. Sarebbe stato risolto entro un'ora. La circolazione è tornata gradualmente regolare, grazie alla rimozione dei veicoli incidentati. Il personale sanitario ha prestato l'assistenza dovuta ai feriti, per i quali è stato necessario il trasporto al pronto soccorso ospedaliero. Al momento non si conoscono le loro condizioni di salute, se siano in pericolo di vita né se ci siano state vittime. I rilievi sono stati affidati alla polstrada, che ha provveduto a raccogliere le testimonianze. Al vaglio anche le telecamere di videosorveglianza della rete autostradale, per trovare elementi utili alle indagini e ad attribuire le rispettive responsabilità.