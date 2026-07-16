Incidente tra due scooter e un van Ncc a Pimonte: tre feriti, grave un 24enne

L’incidente si è verificato nella tarda serata di ieri; indagini in corso da parte dei carabinieri per chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Immagine di repertorio

Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri, mercoledì 15 luglio, a Pimonte, nella provincia di Napoli: per cause ancora in corso di accertamento, in via Piano, all'altezza del civico 24, si sono scontrati due scooter e un van Ncc. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso alle persone coinvolte nello scontro: il conducente di uno dei due scooter, un ragazzo di 24 anni, è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale del Mare di Napoli; da quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita.

Feriti, in maniera più lieve, anche la passeggera del primo scooter e il conducente del secondo, trasportati, entrambi in codice azzurro, rispettivamente all'ospedale di Boscotrecase e a quello di Castellammare di Stabia. Illeso, invece, il conducente del van.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Castellammare di Stabia, che hanno eseguito tutti i rilievi utili a determinare con precisione la dinamica dell'incidente – che risulta ancora poco chiara – e a individuare eventuali responsabilità.