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Incidente a Eboli, Audi si scontra con camion che si ribalta: due feriti, auto distrutta e traffico in zona caseifici

Incidente sulla SS18 a Eboli, nel Salernitano: Audi contro camion, che si ribalta: due feriti, un uomo e una donna, in ospedale. Sul posto polizia e 118.
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A cura di Pierluigi Frattasi
Incidente a Eboli / Fanpage.it
Incidente a Eboli / Fanpage.it

Incidente stradale sulla SS18 a Eboli, nel Salernitano, questa mattina. Un'auto Audi si è scontrata, per motivi in corso di accertamento, contro un camion. Quest'ultimo, a causa della violenza dell'impatto, si è ribaltato su un fianco. La macchina è rimata pesantemente danneggiata, con mezza fiancata completamente distrutta ed in parte divelta. L'incidente, a quanto apprende Fanpage.it, è avvenuto oggi, martedì 14 luglio, nei pressi del caseificio Villecco, all'altezza del km 1+780 della Strada Statale 18. Il camion è rimasto bloccato di traverso sulla carreggiata, bloccando il traffico. Si registrano disagi e rallentamenti in zona. Le forze dell'ordine stanno regolando la circolazione, per ridurre al minimo i disagi.

Due feriti in ospedale, sono un uomo e una donna

A seguito della segnalazione, la centrale operativa del 118 dell'Asl di Salerno ha disposto l’immediato intervento di un’ambulanza della Pubblica Assistenza VOPI. Il conducente dell’autovettura, a seguito dell’impatto, ha riportato un politrauma con contusioni agli arti superiori e inferiori. Dopo le prime manovre di stabilizzazione e l’immobilizzazione da parte del personale sanitario, è stato trasportato e ricoverato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia. Il conducente del furgone è rimasto illeso. La passeggera, per la presenza di un’escoriazione e di una contusione alla spalla destra, è stata accompagnata presso il Pronto Soccorso di Battipaglia per gli opportuni accertamenti.

L'incidente a Eboli / Fanpage.it
L'incidente a Eboli / Fanpage.it
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