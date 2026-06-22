Tenta di aggredire la vicina di casa, fermato dai poliziotti dopo una colluttazione: 53enne arrestato a San Giorgio

L’uomo, dopo aver minacciato un vicino, ha tentato di aggredire anche una donna, ma è stato bloccato dagli agenti di polizia e arrestato.

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Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri, domenica 21 giugno, a San Giorgio a Cremano, nella provincia di Napoli, dove un uomo del posto di 53 anni, con precedenti, è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato. In particolare, i poliziotti del commissariato di San Giorgio a Cremano, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in uno stabile della città alle falde del Vesuvio, dove era stata segnalata una lite condominiale.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno appurato che il 53enne, in evidente stato di agitazione, stava inveendo contro una donna e ha poi tentato di aggredirla; gli agenti sono pertanto intervenuti, ingaggiando una colluttazione con il soggetto, al termine della quale sono riusciti a bloccarlo. In un secondo momento, i poliziotti hanno accertato che, poco prima del loro intervento, a seguito di una lite scaturita da futili motivi, il 53enne aveva minacciato anche un altro vicino di casa.

Al termine delle operazioni, pertanto, il 53enne è stato tratto in arresto con l'accusa di lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale; l'uomo, inoltre, è stato anche denunciato alla competente Autorità Giudiziaria con l'accusa di minacce aggravate.