Non si ferma all’alt e fugge: arrestato dopo inseguimento e colluttazione, carabiniere ferito a Castel Volturno

A finire in manette è stato un 36enne irregolare sul territorio italiano che, dopo essere fuggito all’alt impostogli dai carabinieri, è stato bloccato nelle campagne.

Inseguimento ad alta tensione nella tarda serata di ieri, mercoledì 22 luglio, per le strade di Pescopagano, frazione costiera di Castel Volturno, nella provincia di Caserta. Tutto è iniziato quando una pattuglia di carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, impegnati in un servizio di pattugliamento lungo viale Michelangelo, hanno imposto l'alt a uno scooter: il conducente, però, invece di fermarsi, ha accelerato e si è dato alla fuga, dando così il via all'inseguimento, durante il quale il fuggitivo ha effettuato manovre pericolose per l'incolumità sua e degli altri automobilisti.

La fuga si è protratta fino a via Giovanni XXIII, dove il conducente del mezzo a due ruote ne ha perso il controllo; l'uomo, dopo aver abbandonato il mezzo, ha tentato di dileguarsi nelle campagne circostanti. I militari dell'Arma lo hanno inseguito anche nella sterpaglia e sono riusciti a bloccarlo: durante le fasi concitate del fermo, in una breve colluttazione, uno dei carabinieri ha riportato alcune contusioni ed escoriazioni.

Gli accertamenti dei carabinieri hanno permesso di accertare che lo scooter sul quale l'uomo si è dato alla fuga era stato rubato; pertanto, il mezzo è stato sottoposto a sequestro. Al termine delle formalità di rito, il fuggitivo, un uomo di 36 anni, cittadino ghanese irregolare sul territorio italiano, è stato arrestato per violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e ricettazione.