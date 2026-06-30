Lite condominiale degenera a Cesa: accoltella due vicini di casa, arrestato 32enne

I due feriti non hanno riportato ferite gravi, mentre l’aggressore è stato arrestato dai carabinieri.

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Poteva avere conseguenze peggiori la lite condominiale che, a Cesa, nella provincia di Caserta, è sfociata nel sangue: un uomo di 32 anni ha accoltellato due vicini di casa al culmine di un alterco e, per questo, è stato arrestato. Nella serata di ieri, lunedì 29 giugno, i carabinieri della locale stazione sono intervenuti in un condominio nel centro di Cesa, dove era stata segnalata una lite per futili motivi, verosimilmente per la pulizia del cortile. Giunti sul posto, i militari dell'Arma hanno accertato che, poco prima del loro intervento, al culmine dell'alterco, il 32enne ha impugnato un oggetto appuntito e ha colpito due vicini di casa.

I due uomini feriti sono stati prontamente soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in ospedale: uno di loro ha riportato una ferita alla parte posteriore della coscia, giudicata guaribile in 7 giorni; l'altro, invece, ha riportato numerose ferite da punta agli arti inferiori e alla regione glutea, ricevendo una prognosi di 20 giorni.

Dopo aver messo in sicurezza l'area e svolto le indagini per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto e individuare l'arma utilizzata per l'aggressione, i carabinieri hanno proceduto all'arresto del 32enne, che deve rispondere di lesioni personali aggravate; su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, l'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.