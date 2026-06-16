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Lite condominiale degenera ad Aversa, minacciano il vicino con pistola e fucile: arrestati due fratelli

Nell’abitazione dei due fratelli, oltre alle armi, sono stati rinvenuti e sequestrati anche soldi e sostanze stupefacenti.
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A cura di Valerio Papadia
Le armi, la droga e i soldi sequestrati in casa dei due fratelli
Le armi, la droga e i soldi sequestrati in casa dei due fratelli

Una lite condominiale è degenerata in pochi istanti ad Aversa, nella provincia di Caserta, dove i carabinieri hanno arrestato due fratelli, un 56enne e un 54enne. Stando a quanto ricostruito dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Aversa, intervenuti sul posto, i due fratelli, poco prima, avrebbero avuto una discussione con il proprio vicino di casa, che è ben presto degenerata: il 56enne e il 54enne, infatti, hanno minacciato il vicino con alcune armi da fuoco.

Intervenuti prontamente sul posto, i carabinieri hanno sottoposto a perquisizione l'abitazione dei due fratelli, rinvenendo un vero e proprio arsenale: i militari dell'Arma hanno infatti sequestrato una pistola calibro 7,65 con relativo munizionamento, un fucile calibro 7,62 e una pistola semiautomatica calibro 22; tutte le armi avevano la matricola parzialmente abrasa, circostanza che ne rende difficile l'identificazione e che ha innescato ulteriori accertamenti. Inoltre, nel corso della perquisizione, i militari dell'Arma hanno rinvenuto anche circa 100 grammi di cocaina, nonché dosi di crack e hashish, un bilancino di precisione e 890 euro in contanti, ritenuto provento dell'attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri hanno inoltre accertato che tra uno dei due fratelli e il vicino di casa ci sarebbe stata anche una colluttazione, durante la quale l'indagato è rimasto ferito alla testa: per questo, si è reso necessario il suo trasporto all'ospedale Moscati di Aversa, dove è stato medicato. Infine, al termine delle formalità di rito, i due fratelli sono stati arrestati e portati nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria: devono rispondere di minacce aggravate, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi clandestine, armi comuni da sparo e relativo munizionamento.

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