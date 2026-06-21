Forio, lite in strada degenera: colpito un uomo con un bastone telescopico. Feriti anche due vigili, arrestato 47enne

Una discussione per futili motivi, poi le bastonate: feriti anche due vigili intervenuti, poi l’arresto del 47enne. La vicenda a Forio d’Ischia.

I carabinieri a Forio d’ischia

Una discussione nata per futili motivi e degenerata in pochi istanti in un’aggressione. È quanto accaduto nelle scorse ore a Forio, dove un uomo di 47 anni, di nazionalità senegalese, avrebbe colpito un connazionale con un bastone telescopico nel corso di una lite in strada.

A breve distanza si trovava una pattuglia della Polizia Locale, intervenuta per tentare di riportare la calma. Ma, secondo quanto ricostruito, il 47enne – ancora in evidente stato di agitazione, non avrebbe desistito e avrebbe aggredito anche gli agenti, ferendoli durante l’intervento.

Sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ischia, che hanno bloccato l’uomo e lo hanno tratto in arresto. La vittima e i due vigili hanno ricevuto le cure del caso: le loro condizioni, stando alle prime informazioni, non sarebbero gravi.

Il 47enne è stato arrestato e si trova ora agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.