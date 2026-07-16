Cavo di acciaio e pietre crollano in strada alla Riviera di Chiaia: sfiorati due passanti, danneggiata auto in sosta
Momenti di paura nella mattinata odierna, giovedì 16 luglio, alla Riviera di Chiaia, in centro a Napoli, dove un pesante cavo di acciaio è crollato in strada. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, è stato un mezzo pesante, impegnato nei lavori alla rete tranviaria, a tranciare il pesante cavo in acciaio, che era sospeso in aria; caduto al suolo, il cavo è poi rimbalzato e ha colpito la facciata di uno dei palazzi che sorgono sulla Riviera di Chiaia, facendo crollare al suolo anche alcuni calcinacci.
Sfiorati e per fortuna illesi due passanti che si trovavano lì proprio in quel momento, mentre il parabrezza di un'auto in sosta è stato colpito e danneggiato; a riportare danni, ovviamente, anche la facciata dell'edificio colpita dal pesante cavo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi del caso; l'incidente non ha fatto registrare, a ogni modo, nessun disagio per la circolazione automobilistica e, per fortuna, nessun ferito.