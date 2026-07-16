Cavo di acciaio e pietre crollano in strada alla Riviera di Chiaia: sfiorati due passanti, danneggiata auto in sosta

Il cavo, tranciato da un mezzo pesante, ha colpito anche un edificio, facendo crollare alcuni calcinacci in strada. Fortunatamente non si registrano feriti.

L'auto danneggiata alla Riviera di Chiaia

Momenti di paura nella mattinata odierna, giovedì 16 luglio, alla Riviera di Chiaia, in centro a Napoli, dove un pesante cavo di acciaio è crollato in strada. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, è stato un mezzo pesante, impegnato nei lavori alla rete tranviaria, a tranciare il pesante cavo in acciaio, che era sospeso in aria; caduto al suolo, il cavo è poi rimbalzato e ha colpito la facciata di uno dei palazzi che sorgono sulla Riviera di Chiaia, facendo crollare al suolo anche alcuni calcinacci.

Sfiorati e per fortuna illesi due passanti che si trovavano lì proprio in quel momento, mentre il parabrezza di un'auto in sosta è stato colpito e danneggiato; a riportare danni, ovviamente, anche la facciata dell'edificio colpita dal pesante cavo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi del caso; l'incidente non ha fatto registrare, a ogni modo, nessun disagio per la circolazione automobilistica e, per fortuna, nessun ferito.