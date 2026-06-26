Crollano calcinacci in Vico Quercia nella notte, chiusa la strada dei baretti al centro di Napoli

Crollano pietre da un palazzo in Vico Quercia, chiusa la strada dei baretti della movida. Esposito: “Solo per un caso nessuno si è fatto male”

Il crollo di calcinacci in Vico Quercia / Fanpage.it

Crollano calcinacci in Vico Quercia nella notte a causa del maltempo. Chiusa la strada dei baretti al centro storico di Napoli. È caduto il cornicione da una finestra all'ultimo piano del palazzo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i tecnici della protezione civile che hanno recintato l'area con il nastro arancione e i tondini, per la messa in sicurezza. Si tratta di una delle strade più frequentate della movida napoletana, proprio a due passi da via Toledo e da piazza del Gesù. "Solo per un caso – afferma Gennaro Esposito, consigliere comunale e presidente del Comitato Vivibilità Cittadina – non ci sono stati feriti o vittime. Se non ci fosse stata l'ordinanza comunale sulla movida e ci fosse stata la solita folla, qualcuno si sarebbe potuto fare male. In questi vicoli stretti, come anche nei Quartieri Spagnoli, c'è un grosso problema di manutenzione dei palazzi che richiedono investimenti e spesso i residenti non hanno la forza economica per sostenerli. Servirebbe un nuovo progetto come il Sirena".

Il crollo di calcinacci in Vico Quercia / Fanpage.it

L'ordinanza del Comune di Napoli prevede, in particolare, il divieto di vendita e somministrazione per asporto di bevande alcoliche e analcoliche dalle ore 22 alle ore 6, la chiusura anticipata degli esercizi commerciali (dalla domenica al giovedì alle ore 0.30 e il venerdì e sabato alle ore 1.30, con 30 minuti di tolleranza per la sistemazione degli spazi), la riapertura delle attività consentita dalle ore 6 del mattino e l'intensificazione dei controlli e un nuovo monitoraggio acustico. Il tutto almeno fino al prossimo 6 gennaio. L'obiettivo, dunque, sembra quello di voler concedere una "tregua" ai residenti, che da tempo lamentano e denunciano schiamazzi fino a notte fonda, rendendo impossibile dormire e perfino circolare.