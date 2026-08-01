Napoli 100, percorso della festa e strade chiuse: gli orari e il programma di sabato 1° agosto

Il programma dei festeggiamenti in città. Si parte alle 19.26 in Piazza Carità, poi spettacolo in Piazza del Plebiscito. Le strade chiuse, tutte le info.

Tutto pronto a Napoli per la Festa del Centenario del Calcio Napoli: si parte alle 19.26, orario che ricorda ed omaggia l'anno di fondazione della squadra, in Piazza Carità, dove ci fu la prima sede legale della società. Da qui un lungo corteo, rinominato Processione Azzurra, che arriverà fino in piazza del Plebiscito, dove alle 20.45 ci sarà uno spettacolo in piazza, con accesso limitato previo acquisto (gratuito) di un biglietto d'accesso, mentre in Piazza del Municipio ci saranno maxischermi per chi non ha avuto modo di registrarsi all'evento. Non poche le polemiche proprio per i biglietti, con il sito di TicketOne preso d'assalto e lunghe file online, con il risultato che in molti non sono riusciti a ritirare il biglietto.

Il programma della festa sabato 1 agosto

Prima la Processione Azzurra alle 19.26 da piazza Carità a Piazza del Plebiscito, poi il Pizza Village del Centenario in Piazza Municipio, con accesso gratuito e stand gastronomici dalle 20:26, con il Calcio Napoli che offrirà gratuitamente migliaia di tranci di pizza Margherita e bevande, mentre grazie alla presenza di maxi schermi e di un sistema audio dedicato, il pubblico potrà seguire in diretta la Cerimonia del Centenario, che partirà alle 20.45 in Piazza del Plebiscito, con ospiti, musica, immagini e testimonianza di un secolo di storia.

Il percorso della Processione Azzurra

Si parte con la Processione Azzurra dalle 19.26 (orario che ricorda come detto l'anno di fondazione) da Piazza Carità, luogo della prima sede sociale, per poi proseguire verso Via Toledo, Via Santa Brigida, Via Verdi, Via San Carlo, Piazza Trieste e Trento, Piazza del Plebiscito. Durante la processione, 100 attori, 100 musicisti e 100 bambini, racconteranno la città e le sue tradizioni, accompagnati da musica e balli popolari.

Il piano traffico: strade chiuse e divieti di sosta e transito

Il Comune di Napoli ha emanato un piano traffico ad hoc per la giornata di oggi, sabato 1° agosto. Queste le modifiche principali:

Dalle ore 8.00 di venerdì 31 luglio fino a cessate esigenze del sabato 1° agosto: divieto di transito nella carreggiata di piazza Municipio, lato Castel Nuovo, nel tratto compreso tra via Vittorio Emanuele III e via Ammiraglio Acton.

Dalle ore 8.00 di sabato 1° agosto: divieto di sosta con rimozione forzata in: piazza Carità; via Toledo; via Santa Brigida; via Verdi; via San Carlo; piazza Trieste e Trento; piazza del Plebiscito; divieto di sosta con rimozione forzata anche in via Cesario Console, nel tratto compreso tra piazza del Plebiscito e via Santa Lucia.

Dalle ore 15.00 di sabato 1° agosto: divieto di transito:nelle carreggiate di piazza del Plebiscito antistanti la Prefettura e Palazzo Salerno; in via Solitaria (con eccezioni previste dall'ordinanza); in via San Carlo; in via San Nicola da Tolentino; in Rampe Brancaccio. Istituzione del senso unico di circolazione in:piazza Carolina (direzione via Chiaia); via Chiaia secondo le modalità previste dall'ordinanza.

Dalle ore 17.30 di sabato 1° agosto e fino al termine del corteo: divieto di transito lungo il percorso: piazza Carità (partenza); via Toledo; via Santa Brigida; via Verdi; via San Carlo; piazza del Plebiscito. Chiusura temporanea delle strade che confluiscono sul percorso del corteo.

Come partecipare alla festa

Tutti gli eventi saranno gratuiti e accessibili. Unica eccezione, la festa in Piazza del Plebiscito che, seppur gratuita, sarà accessibile solo previa registrazione e ritiro di un biglietto su TicketOne. Biglietti che sono stati esauriti in poche ore mercoledì 29 luglio, appena messi a disposizione gratuitamente sul sito del rivenditore.