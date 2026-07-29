Biglietti gratuiti per la festa del Napoli, aperte oggi le prenotazioni: come partecipare all’evento di sabato

Alle 15 di oggi via alla registrazione gratuita per lo spettacolo delle 20.45 in Piazza del Plebiscito: senza biglietto, non si potrà accedere alla piazza.

Tutto pronto a Napoli per la festa del Centenario del Calcio Napoli, che cade convenzionalmente il 1° agosto (in realtà la data di fondazione è del 25 agosto 1926, ndr). Tanti gli eventi gratuiti in città, mentre alle 20.45 è previsto un grande spettacolo in Piazza del Plebiscito: per accedere alla piazza, però, l'ingresso sarà contingentato e riservato solo a chi acquisterà un biglietto (gratuito) sul portale di TicketOne. Senza biglietto, si potrà accedere e partecipare a tutti gli altri eventi, ma non alla cerimonia di Piazza del Plebiscito, in programma alle 20.45 e che sarà trasmessa anche sui maxischermi.

Le prenotazioni aprono oggi alle ore 15

Le prenotazioni aprono alle 15:00 di oggi, mercoledì 29 luglio su TicketOne: i biglietti gratuiti sono obbligatori per partecipare alla festa del centenario della SSC Napoli, in programma sabato 1° agosto in Piazza del Plebiscito. Senza registrazione, e dunque senza biglietto, non si potrà accedere alla Piazza per la cerimonia in programma dalle 20.45, mentre per tutte le altre iniziative non occorre né registrazione né biglietto.

Dove poter acquistare i biglietti gratuiti per la festa in Piazza del Plebiscito

I biglietti sono gratuiti, ma bisognerà registrarsi: per farlo, bisognerà collegarsi al sito di TicketOne e registrarsi gratuitamente per l'evento. Senza registrazione, e dunque senza biglietto, non sarà possibile prendere parte alla cerimonia ufficiale, che inizierà alle 20.45 in Piazza del Plebiscito, rigorosamente "blindata" per l'evento del 1° agosto. Per tutti gli altri eventi invece non occorrerà registrazione, e vi si potrà partecipare liberamente.