La carta d’identità cartacea dal 3 agosto non vale più per viaggiare all’estero: a Napoli open day sabato per sostituirla con la CIE

A Napoli open day sabato 1 agosto per sostituire con la CIE le vecchie carte d’identità cartacee: non saranno più valide per viaggiare all’estero da lunedì 3 agosto.

Una carta d'identità cartacea / immagine di repertorio

Ultimi giorni per usare la carta d'identità cartacea per i viaggi all'estero. Da lunedì 3 agosto, infatti, non sarà più possibile farlo. Bisognerà avere necessariamente la carta d'identità elettronica (CIE), la scheda con il chip per la lettura digitale, su disposizione del Ministero dell'Interno. Per chi avesse prenotato per agosto un viaggio all'esterno per trascorrere le vacanze e non dovesse avere altri documenti validi per l'espatrio, come il passaporto, converrà sostituire il prima possibile la vecchia carta d'identità cartacea, per non vedersi bloccare la partenza al check-in dell'aeroporto.

A Napoli open day sabato 1 agosto per i rinnovi delle carte d'identità elettroniche

A Napoli per agevolare i cittadini nella sostituzione delle vecchie carte è stato annunciato un open day con gli sportelli degli uffici anagrafe che resteranno aperti domani mattina, sabato 1 agosto, dalle 8,30 alle 14,00, presso le Municipalità 3 Stella-San Carlo all'Arena, 5 Vomero-Arenella e 10 Bagnoli-Fuorigrotta, nonché presso i Servizi Demografici Centrali.

La CIE rilasciata ai cittadini che hanno compiuto 70 anni avrà, inoltre, validità illimitata e non richiederà rinnovi periodici, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.

Resta comunque sempre possibile prenotare un appuntamento per il rilascio della CIE attraverso i consueti canali, ossia la piattaforma del Comune di Napoli o chiamando al numero verde 800 776565, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00.

Ma le limitazioni per chi dal 3 agosto non dovesse avere ancora la CIE non finiscono qui. Non solo la carta d'identità cartacea non potrà più essere utilizzata per viaggiare all'estero, ma nemmeno per attivare nuovi servizi che richiedono l'identificazione del cittadino. Ad ogni modo, se il documento è ancora valido – non scaduto – potrà comunque essere utilizzato in Italia per identificarsi e accedere a numerosi servizi fino al 31 gennaio 2027.