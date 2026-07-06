Movida a Napoli, approvata la delibera: bar chiusi alle 3 il sabato e stop asporto da mezzanotte

Il consiglio comunale approva la delibera con le linee guida per le ordinanze anti-movida. L’orario di chiusura nel weekend posticipato di un’ora.

Movida notturna a Napoli, zona piazza Bellini–Port’Alba, centro storico

Ok alle nuove regole per la movida a Napoli contro gli schiamazzi e i rumori notturni. Il consiglio comunale approva la delibera 358 con le linee di indirizzo per le future ordinanze contro l'inquinamento acustico e il disturbo alla quiete. In particolare nelle aree di piazza Bellini e via Cisterna dell'Olio e Vico Quercia. Accolte le istanze dei locali, grazie all'approvazione di alcuni emendamenti. Gli orari di chiusura, infatti, sono stati posticipati di un'ora nel weekend.

I bar, quando il Comune farà l'ordinanza, dovranno chiudere all'una dalla domenica al giovedì (anziché a mezzanotte), alle 2 il venerdì e alle 3 il sabato (invece delle 2). Il divieto di asporto viene portato a mezzanotte e non alle 22, come prima. Inoltre, i locali con nulla osta sull'impatto acustico potranno restare aperti, anche se a porte chiuse. Non solo, perché si potrà continuare a vendere le bibite analcoliche con tappi chiusi anche dopo la mezzanotte.

L'esultanza dei bar: "Accolte le nostre richieste"

L’Associazione Nagorà, presieduta da Gabriele Casillo "accoglie con favore l’approvazione della delibera di indirizzo sulla movida, che recepisce alcune delle principali proposte avanzate dall’associazione durante il confronto con le istituzioni. Tra i risultati più significativi figurano il limite massimo di 30 giorni per le eventuali ordinanze sindacali e la conferma dello stop all’asporto alle ore 24, due richieste considerate essenziali per garantire regole più equilibrate, certe e sostenibili per gli operatori del settore".

Nagorà esprime "soddisfazione per il percorso di ascolto che ha consentito di migliorare il testo della delibera e rivolge un ringraziamento al coordinatore della Consulta della Notte, Sergio D’Angelo, e alla Vicepresidente del Consiglio comunale Flavia Sorrentino, il cui costante lavoro di dialogo e mediazione tra istituzioni e categorie economiche ha contribuito in maniera decisiva al raggiungimento di un risultato ampiamente condiviso. Quando il confronto è serio e le categorie vengono realmente ascoltate, è possibile costruire regole migliori nell’interesse della città, dei residenti e di chi ogni giorno investe e lavora a Napoli", dichiara il presidente Gabriele Casillo.

Le ordinanze anti-movida rumorosa

Il Comune negli scorsi mesi ha dovuto emanare diverse ordinanze contro la movida molesta a seguito della sentenza 604 del 20 gennaio 2025, con la quale il tribunale di Napoli ha ordinato al Comune di far cessare le immissioni di rumore dai baretti di piazza Bellini o di riportarle entro i limiti, vietando anche l'uso di tamburi, bonghi senza autorizzazione del Comune.

Per questo, il Municipio ha emanato diverse ordinanze che prevedevano la chiusura entro l'una di notte – le due nel weekend – e l'asporto consentito fino alle 22:30. Adesso, le future ordinanze dovranno invece attenersi ai nuovi orari.