Ondate di calore a Napoli, allerta rossa di livello 3 nel weekend 1-2 agosto

Il Comune di Napoli ha emanato un avviso di ondata di calore per i prossimi due giorni di weekend.

Allerta rossa di livello 3 per il caldo a Napoli sabato 1 e domenica 2 agosto. Lo comunica il Comune di Napoli in un avviso di ondata di calore per i prossimi due giorni di weekend. Si prevedono temperature superiori a 35 gradi centigradi. Anche il Ministero della Salute prevede per la città di Napoli condizioni di rischio elevato per ondate di calore. "Le elevate temperature – specifica il Municipio – possono avere effetti sulla salute, soprattutto per le persone più fragili. Si raccomanda di prestare maggiore attenzione a bambini, anziani, persone con particolari condizioni di salute e agli animali domestici". Sul sito del Comune di Napoli è disponibile la mappa dei rifugi climatici in città, gli spazi pubblicamente accessibili dove trovare protezione durante le ondate di calore. Anche l'Asl Napoli 1 ha pubblicato un decalogo di consigli da seguire, tra i quali quello di bere 3 litri d'acqua al giorno ed evitare di uscire nelle ore più calde.

Cosa fare in caso di ondate di calore

Il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale ha spiegato che le ondate di calore sono condizioni meteorologiche estreme che si verificano quando si registrano temperature molto alte per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, sole intenso e assenza di ventilazione. Queste condizioni rappresentano un rischio per la salute delle persone. Un'ondata di calore è definita in relazione alle condizioni climatiche di una specifica area e non è quindi possibile stabilire una temperatura-soglia di rischio valida a tutte le latitudini.

Durante i giorni in cui è previsto un rischio elevato di ondate di calore e per le successive 24 o 36 ore è bene seguire queste semplici norme di comportamento:

• Non uscire nelle ore più calde, dalle 11:00 alle 18:00. Proteggi bambini e anziani evitando l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata.

• In casa o sul posto di lavoro, proteggiti dal calore del sole con tende o persiane e imposta il climatizzatore a una temperatura non inferiore ai 25°-27°gradi.

• Se utilizzi un ventilatore non indirizzarlo direttamente sul corpo.

• Bevi molta acqua (almeno un litro e mezzo al giorno) e mangia frutta fresca. Evita invece bevande alcoliche, zuccherate e contenenti caffeina.

• Segui un’alimentazione equilibrata e consuma pasti leggeri.

• Fai attenzione alla corretta conservazione degli alimenti.

• Scegli abiti comodi e leggeri ed evita fibre sintetiche. All’aperto indossa cappelli leggeri e di colore chiaro.

• Evita di viaggiare in auto nelle ore più calde della giornata e regola l’aria condizionata a una temperatura di circa 5°gradi inferiore a quella esterna evitando di orientare il getto direttamente sui passeggeri. Non lasciare mai nell’abitacolo neonati e animali, neanche per brevi periodi.

• Evita di praticare esercizio fisico nelle ore più calde della giornata e assicurarti di mantenere una buona idratazione.

• Offri aiuto alle persone a maggiore rischio (come gli anziani che vivono da soli, i lattanti etc.) e segnala ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento.

• Assicura sempre acqua fresca agli animali domestici, anche in viaggio, e non farli uscire nelle ore più calde per evitare il contatto con l’asfalto rovente.