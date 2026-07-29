Ondate di calore fino a domenica 2 agosto in Campania: “Limitate anche viaggi in auto”

Allerta per ondate di calore in tutta la Campania fino a domenica 2 agosto: temperature attorno a 40° e umidità sopra l’80% la notte.

Nuove ondate di calore in arrivo su Napoli

Le ondate di calore in Campania continueranno. Anzi, saranno anche peggio rispetto ai giorni scorsi. La Regione Campania ha infatti emanato un nuovo avviso di criticità per ondate di calore valido dalle 12 di domani, giovedì 30 luglio fino alle 12 di domenica 2 agosto. Nel dettaglio, "le temperature saranno ancora elevate e potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 4-5 °C. Si prevede anche un tasso di umidità che che, durante le ore notturne potrà superare anche il 70-80% in condizioni di scarsa ventilazione", si legge nella nota.

Inoltre, da Palazzo Santa Lucia raccomandano di "non uscire di casa nelle ore più calde della giornata, di non esporsi al sole o praticare attività all'esterno e di limitare gli spostamenti con l'auto. Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio". Tra i consigli, anche quelli di "tenere sempre correttamente arieggiati gli ambienti. Provvedere a tenersi idratati bevendo acqua. Prestare attenzione anche agli animali domestici". Alle autorità locali, infine, è stato esteso l'invito "a mantenere in essere le procedure di propria pertinenza relative alla vigilanza per le fasce fragili della popolazione".