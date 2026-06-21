Litiga con un uomo e lo pugnala col cacciavite, 49enne arrestato per tentato omicidio a Chiaiano

Lite a Chiaiano per futili motivi degenera in una violenta aggressione. Uomo ferito a colpi di cacciavite al Cto. Arrestato 49enne.

Immagine di repertorio

Litiga con un uomo e lo pugnala con un cacciavite. L'aggressione scoppiata per futili motivi. Nei guai un 49enne napoletano. L'uomo è stato arrestato dalla polizia di Stato per tentato omicidio. L'episodio, secondo le prime informazioni, è avvenuto nella tarda serata di ieri, sabato 20 giugno, a Chiaiano, quartiere dell'area nord di Napoli. Sul posto sono arrivati gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, per la segnalazione di una lite con persona ferita.

La vittima ricoverata al Cto

Quando sono arrivati in casa, gli agenti hanno trovato la vittima, ferita a terra, con diversi tagli. Immediatamente sono scattati i soccorsi, e l'uomo ferito è stato trasportato in codice rosso in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'ospedale Cto dei Colli Aminei. I poliziotti hanno poi avviato le indagini per capire cosa fosse accaduto. Secondo una prima ricostruzione, poco prima, il 49enne avrebbe assalito la vittima a colpi di cacciavite, al culmine di una banale lite nata per futili motivi.

Arrestato 49enne, sequestrato il cacciavite

A quel punto, gli investigatori hanno bussato alla porta del 49enne che era nella sua abitazione e lo hanno bloccato. In casa è stato ritrovato e sequestrato anche il cacciavite utilizzato per l'aggressione. Il 49enne, invece, è stato arrestato, come detto, con l'accusa di tentato omicidio. Le forze dell'ordine hanno acquisito le prime testimonianze, dalle quali è stata fatta una prima ricostruzione della dinamica, ed eseguito i rilievi del caso. Mentre sono in corso ulteriori accertamenti. La vittima, ad ogni modo, sebbene ferita, non sarebbe in pericolo di vita.