Massacra di botte la figlia, 58enne arrestato a Ischia. La donna è grave: ha perso parte del fegato

La donna è ricoverata in ospedale in pericolo di vita. Il suo aggressore, suo padre, un uomo di 58 anni, è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio.

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Colpita con violenza inaudita dal padre, una donna di 36 anni rischia la vita sull'isola di Ischia; l'uomo, un 58enne del posto, è stato tratto in arresto dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. L'aggressione si è consumata nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 25 maggio: i carabinieri, dopo l'ora di pranzo, sono intervenuti in via Spinesante, dove era stata segnalata una violenza domestica. Giunti sul posto, i militari dell'Arma hanno trovato la 36enne con evidenti segni di violenza, lesioni e fratture al volto e al corpo; il padre della ragazza, è stato trovato nei pressi dell'abitazione e bloccato.

In casa, i carabinieri hanno trovato numerose tracce ematiche e, dopo un sopralluogo, hanno ricostruito quanto accaduto poco prima del loro intervento: il 58enne ha violentemente colpito la figlia, anche alla presenza della madre – una donna di 57 anni – provocandole diverse ferite; la 36enne, infatti, è stata soccorso dai sanitari del 118 e trasportata in codice rosso all'ospedale Rizzoli, sull'isola, dove è stata ricoverata in prognosi riservata, in pericolo di vita. La donna è stata operata per una lesione epatica, con l'asportazione di un lobo del fegato; dopo il delicato intervento, la 36enne è stata trasferita in Terapia Intensiva per il monitoraggio post-operatorio.