Pitbull azzanna una donna e non la lascia: abbattuto a colpi di pistola a Ischia

Donna azzannata da un pitbull a Barano d’Ischia. Il cane la mordeva e stringeva la presa senza lasciarla. La polizia ha dovuto abbatterlo per liberarla.

Una donna va a portare del cibo al cane a casa del fratello ammalato e viene azzannata dal pitbull. L'aggressione è avvenuta a Barano di Ischia oggi pomeriggio, domenica 26 aprile. Sul posto è dovuta intervenire la Polizia di Stato, che è stata costretta ad abbattere l'animale a colpi di pistola, perché il cane non mollava la presa, impedendo al personale del 118 di intervenire per curare la donna. L'animale, secondo quanto ricostruito, continuava a morderla e a trattenerla.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. L'episodio, a quanto si apprende, sarebbe avvenuto in un palazzo in località Schiappone, nel comune di Barano d'Ischia. I poliziotti, giunti sul posto dopo l'allarme, si sono visti costretti ad abbattere l'animale che aveva azzannato la donna e non si staccava in alcun modo da lei, rendendo impossibile ogni altro tentativo di soccorso. Secondo una prima ricostruzione, la donna, sorella del proprietario del cane, si era recata nell'abitazione del fratello per portare del cibo all'animale.

Ad un certo punto, però, il pitbull l'avrebbe improvvisamente aggredita con violenza: avrebbe cominciato a morderla, stringendo i denti e serrando la presa, ripetutamente. Le urla strazianti della donna hanno richiamato i vicini che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i poliziotti del commissariato di Ischia. Dopo aver constatato l'impossibilità di placare l'animale, gli agenti hanno estratto l'arma di ordinanza, uccidendo il cane e salvando la donna, che a quel punto è stata affidata alle cure del 118.

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Due uomini azzannati da un pitbull a Napoli ieri

Ieri, invece, due uomini sono stati azzannati da un pitbull in un palazzo del Rione Sanità, nella zona delle Fontanelle. Il cane li ha morsi in diverse parti del corpo. I due sono stati costretti poi a recarsi in ospedale. Mentre sulla vicenda sono aperte indagini della polizia. L'episodio sarebbe avvenuto attorno alle ore 13 di sabato 25 aprile. Sul posto anche i veterinari dell'Asl, che hanno preso in carico l'animale.