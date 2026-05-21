Spari a Poggioreale: cinque colpi di pistola contro una Mercedes da 140mila euro in strada
Colpi di pistola contro una Mercedes parcheggiata in strada a Poggioreale, nel quartiere nord-orientale di Napoli. Sul posto sono giunti i carabinieri per le indagini: gli spari sono avvenuti all'altezza di via Marino da Caramanico, e sarebbero stati almeno cinque. Secondo le primissime ricostruzioni, sembrerebbe che ad aprire il fuoco siano stati ignoti giunti in sella ad una motocicletta.
L'automobile colpita è una Mercedes AMG SL63 in leasing: si tratta di una vettura di alto valore di mercato. Da listino infatti supera i 140mila euro di partenza. I carabinieri della compagnia Napoli Poggioreale stanno ora indagando per ricostruire l'esatta dinamica e accertarne le responsabilità: non ci sono stati feriti, perché al momento degli spari l'automobile era parcheggiata in strada, senza alcuna persona a bordo. Sul posto anche i carabinieri della sezione rilievi del nucleo investigativo di Napoli.