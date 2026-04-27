Amputata una gamba alla donna aggredita dal suo pitbull a Ischia ieri. Il cane ucciso dalla Polizia

È ricoverata in Rianimazione la donna che ieri, a Barano d’Ischia, è stata aggredita dal suo pitbull mentre gli dava da mangiare; i medici hanno dovuto amputarle una gamba.

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È ricoverata in gravi condizioni, e i medici le hanno dovuto amputare una gamba, la donna che, ieri sera, 26 aprile, è stata aggredita dal proprio pitbull a Ischia (Napoli). Le sue urla avevano richiamato l'attenzione dei vicini, da qui la richiesta di intervento alla Polizia di Stato e ai sanitari del 118; per consentire i soccorsi gli agenti erano stati costretti ad abbattere l'animale a colpi di pistola.

L'incidente è avvenuto nel comune di Barano d'Ischia, nella zona dello Schiappone. Non è chiaro cosa abbia spinto l'animale ad attaccare. Secondo le ricostruzioni in quel momento la donna si trovava da sola in casa, dato che il compagno, altro proprietario dell'animale, era assente perché ricoverato in ospedale. L'aggressione sarebbe avvenuta quando la vittima si sarebbe avvicinata per portare del cibo, quindi all'interno dell'abitazione o, comunque, nelle immediate pertinenze della casa dove era custodito il cane.

La donna sarebbe stata azzannata dal pitbull all'improvviso e con estrema violenza. Tra i primi a intervenire i Vigili del Fuoco che, con una tronchese, hanno aperto il cancello dell'abitazione privata e hanno cercato di separare la vittima dal cane ma senza riuscirci; quindi, poco dopo, i poliziotti, che per liberarla hanno dovuto sparare. Le condizioni della donna sono apparse gravi dai primi momenti; è stata porta d'urgenza all'ospedale "Anna Rizzoli" di Lacco Ameno, dove i medici l'hanno sottoposta a un delicato intervento chirurgico; non è stato possibile salvare la gamba: le profonde ferite causate dai morsi del cane l'avevano lesionata in modo irreversibile, è stato necessario amputarla. Attualmente la paziente è ricoverata in prognosi riservata.