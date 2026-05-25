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Bimbo di 8 mesi ingoia una pallina e rischia di soffocare, salvato da ambulanza di passaggio a Sarno

Bimbo di 8 mesi ingoia una pallina e rischia di soffocare, ma viene salvato dal personale sanitario di un’ambulanza di passaggio a Sarno.
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A cura di Pierluigi Frattasi
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Un bimbo di 8 mesi ingoia una pallina e rischia di soffocare, ma viene salvato dal personale sanitario di un'ambulanza di passaggio. L'incidente, infatti, è accaduto mentre il piccolo si trovava in auto assieme alla sua famiglia nei pressi di via Matteotti a Sarno, in provincia di Salerno. Provvidenziale l'intervento degli infermieri dell'ambulanza Medical Emergency Sarno, che con le tempestive manovre salvavita messe in atto sono riusciti a liberare le vie respiratorie e a rimuovere la pallina, salvando la vita del piccolo. Il bambino è stato poi comunque all’ospedale “Martiri del Villa Malta” per ulteriori accertamenti del caso. L'episodio è avvenuto sabato scorso 23 maggio. A raccontarlo lo stesso sindaco di Sarno, Francesco Squillante, che si è congratulato con il personale sanitario intervenuto. Il bimbo è stato dimesso nella stessa giornata. Ora sta bene ed è a casa con la sua famiglia.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. La famiglia, secondo quanto ricostruito, stava viaggiando a bordo di una Volkswagen Tiguan, quando il piccolo ha inavvertitamente ingoiato una pallina con la quale forse stava giocando. I genitori sono subito intervenuti per soccorrerlo, ma per fortuna hanno incrociato negli stessi istanti l'ambulanza della Medical Emergency Sarno che passava di lì in quel momento. Il personale sanitario si è subito reso conto della situazione, si è avvicinato ed ha avviato le manovre di disostruzione. Il piccolo è stato così salvato.

"A Sarno – ha dichiarato il sindaco Francesco Squillante – un bambino di appena otto mesi ha rischiato la vita a causa dell’ostruzione delle vie aeree provocata da una piccola pallina. Al centro di Sarno, il personale di un’ambulanza della Medical Emergency è intervenuto tempestivamente per soccorrere il piccolo, che presentava una grave difficoltà respiratoria. Gli operatori hanno praticato immediatamente le manovre pediatriche di disostruzione, riuscendo a liberare le vie respiratorie del bambino e a trasportarlo successivamente in ospedale. Una vicenda conclusasi nel migliore dei modi, che dimostra quanto siano fondamentali esperienza, rapidità d’intervento e capacità di mantenere lucidità anche nelle situazioni più delicate. Un riconoscimento alla professionalità e alla prontezza dimostrate dagli operatori della Medical Emergency Sarno, che ogni giorno rappresentano un presidio importante per il territorio".

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