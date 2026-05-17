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Spari in strada a Napoli, ferito ragazzino di 15 anni a una gamba: indaga la polizia

Spari a piazza Mercato a Napoli nella notte: raggiunto alla gamba da un colpo di arma da fuoco un ragazzino di 15 anni. Indagini in corso.
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A cura di Beatrice Tominic
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Paura nella notte a Napoli, nelle vicinanze di piazza Mercato, dove un ragazzino di 15 anni è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco a una gamba. Il giovane è stato immediatamente trasportato all'ospedale Vecchio Pellegrini intorno alle ore 3 della notte: secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.

Cosa è successo stanotte a Napoli: spari contro un ragazzino di 15 anni

Una volta ricevute le cure necessarie dopo essere stato colpito dagli spari, il ragazzino di 15 anni ha fornito la propria versione dei fatti agli inquirenti che si stanno occupando di ricostruire quanto accaduto nella notte e a seguito di quali fatti sia scoppiata la sparatoria. Secondo quanto raccontato dal giovane, a sparare sarebbero state delle persone che non conosceva. Il suo racconto resta al vaglio degli inquirenti che non escludono nessuna pista. Sul caso indagano gli agenti dell'Upgsp della Questura di Napoli che stanno cercando di accertare la dinamica dei fatti.

Come sta il giovane colpito: resta in ospedale, dovrà essere operato

Non appena scattato l'allarme, oltre agli agenti della polizia di Stato, hanno raggiunto il luogo degli spari anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che si sono precipitati verso il giovane per prestargli le prime cure. Il quindicenne è poi stato trasferito d'urgenza in ospedale, al Vecchio Pellegrini, raggiungendo la struttura verso le 3 della notte scorsa, fra sabato 16 maggio e domenica 17 dove le ferite alla gamba sono state curate immediatamente. Resta ricoverato, ma secondo le prime informazioni non rischierebbe di perdere la vita. Resta nel nosocomio in attesa di un intervento chirurgico.

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