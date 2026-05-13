Un altro agguato di camorra nella zona di Napoli Est: killer in azione a Barra, ferito un uomo, è grave

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Ancora spari nella periferia orientale di Napoli: nel quartiere Barra, questa mattina, in pieno giorno, un uomo di 49 anni è stato ferito da almeno tre colpi di pistola, due al torace e uno all'ascella. L'uomo è stato soccorso e trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell'ospedale del Mare, dove è stato ricoverato per tutti gli accertamenti del caso; le sue condizioni di salute sarebbero gravi. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, l'uomo si trovava nel quartiere quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, sarebbe stato ferito da un proiettile. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Ponticelli e quelli della Squadra Mobile di Napoli, che hanno eseguito i rilievi del caso e avviato le indagini per ricostruire dinamica dell'evento e individuarne i responsabili.

Ieri un uomo ucciso a colpi di pistola a Ponticelli

Soltanto 24 ore fa, nella giornata di ieri, martedì 12 maggio, un altro agguato si è verificato nella periferia orientale del capoluogo campano: nel quartiere Ponticelli, Antonio Musella, 51 anni, fruttivendolo, è stato ucciso a colpi di pistola in un agguato che ha avuto luogo in via Cupa Vicinale Pepe. Il 51enne si trovava a bordo del suo furgone, che i killer hanno crivellato di colpi: almeno 5 i proiettili esplosi contro Musella. L'uomo è stato trasportato all'ospedale del Mare, dove è morto a causa delle ferite riportate; anche sull'omicidio del 51enne indaga la Squadra Mobile della Questura di Napoli.