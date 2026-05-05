napoli
video suggerito
video suggerito

Accoltellato nella villa comunale di Pomigliano d’Arco: 29enne operato in ospedale

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato ricoverato in ospedale a Napoli, dove è stato operato per suturare le ferite. Sulla vicenda indagano i carabinieri.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Valerio Papadia
0 CONDIVISIONI
Carabinieri
Immagine di repertorio

Sangue nella notte appena trascorsa a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, dove un uomo di 29 anni è stato accoltellato. Da quanto si apprende, l'uomo – già noto alle forze dell'ordine – intorno all'una sarebbe stato avvicinato da alcune persone e, per cause ancora in corso di accertamento, accoltellato mentre si trovava all'interno della villa comunale Giovanni Paolo II. Il 29enne è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale del Mare, a Napoli, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per suturare le ferite; da quanto si apprende, l'uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica e le motivazioni dell'aggressione, che sono ancora poco chiari, e per individuare i responsabili del ferimento del 29enne.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Inchiesta
Test falsificati e risposte suggerite: gli audio che svelano la truffa dei concorsi OSS
Concorso Oss Campania 2025, "Vendevano i posti a 15.000 euro" l'accusa di Vincenzo De Luca
La Procura indaga sul Concorso Oss della Regione Campania per 1274 assunzioni: c'è l'esposto
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views