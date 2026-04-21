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Ladri in banca a Pomigliano d’Arco, cercano di scassinare la cassa automatica ma il colpo non riesce

Ingresso forzato ma nessun bottino nella filiale di Banca Intesa a Pomigliano d’Arco.
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A cura di Redazione Napoli
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immagine di repertorio
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Tentativo di furto in una filiale di Banca Intesa nella notte a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. I rapinatori sono entrati nell'istituto dopo aver divelto la porta d'ingresso con una leva di metallo, ma il loro tentativi di sottrarre denaro da una cassa automatica si è rivelato inutile.

Sul posto, in via Terracciano, sono intervenuti i carabinieri della compagnia e i loro colleghi del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica e identificare i responsabili, partendo dalle immagini dei circuiti di videosorveglianza.

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