Ladri in banca a Pomigliano d’Arco, cercano di scassinare la cassa automatica ma il colpo non riesce

immagine di repertorio

Tentativo di furto in una filiale di Banca Intesa nella notte a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. I rapinatori sono entrati nell'istituto dopo aver divelto la porta d'ingresso con una leva di metallo, ma il loro tentativi di sottrarre denaro da una cassa automatica si è rivelato inutile.

Sul posto, in via Terracciano, sono intervenuti i carabinieri della compagnia e i loro colleghi del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica e identificare i responsabili, partendo dalle immagini dei circuiti di videosorveglianza.