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Si masturba in villa comunale ad Afragola, la polizia locale salva 60enne dal linciaggio: denunciato

Un uomo di 60 anni è stato sorpreso a masturbarsi nella Villa Comunale di Afragola. Salvato dal linciaggio dalla polizia locale che lo ha denunciato per atti osceni.
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A cura di Pierluigi Frattasi
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Immagine di repertorio
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Sorpreso a masturbarsi nella villa comunale di Afragola affollata di famiglie grazie alla bella giornata di sole, 60enne viene salvato dal linciaggio grazie al tempestivo intervento della Polizia Locale. L'uomo è stato poi denunciato per atti osceni in luogo pubblico e per atti contrari alla pubblica decenza. L'episodio è accaduto stamattina, sabato 18 aprile, nel comune dell'area nord di Napoli. Sul posto il personale della municipale, coordinato dal Comandante della Polizia Locale di Afragola, Colonnello Antonio Piricelli, che era impegnato nel consueto servizio di controllo del territorio, anche i borghese ed in moto.

La polizia locale ha salvato un 60enne dal linciaggio delle folla inferocita

Dopo i fatti occorsi a ridosso di Pasqua fa nella pineta comunale, dove una donna in modo disinvolto era intenta a prendere il sole seminuda in topless, non curante della presenza di genitori e bambini, un altro episodio ha richiesto l'intervento della Polizia Locale, che, nel frattempo, ha disposto l'intensificazione delle attività di controllo finalizzate a prevenire illeciti e controlli anche mirati.

Durante i servizi di controllo del territorio, gli agenti hanno effettuato una ispezione all’interno della pineta comunale, dove hanno riscontrato la presenza di alcune persone inferocite che inveivano contro un uomo di circa 60 anni intento a masturbarsi. Immediato l’intervento degli operatori che hanno fatto ricomporre subito il 60enne ed hanno evitato il linciaggio. Dopo gli accertamenti di rito, l’uomo, come detto, è stato denunciato in stato di libertà all’autorita giudiziaria per atti osceni in luogo pubblico e per atti contrari alla pubblica decenza.

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