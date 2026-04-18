I numeri della Smorfia della rapina alla Credit Agricole: a Napoli c’è il “terno della banca”

I "numeri della rapina" in una ricevitoria dell’Arenella a Napoli

Nelle ricevitorie di Napoli sono apparsi i numeri della Smorfia napoletana legati alla rapina alla filiale Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro di giovedì scorso. Non solo nella zona dell'Arenella, ma anche in altri quartieri. La rapina con ostaggi che ha tenuto in scacco il centro storico e la città col fiato sospeso per 4 ore, è stata terribile e scenografica allo stesso tempo. Un vero e proprio dramma per chi l'ha vissuta in prima persona e per i clienti della banca derubati dei propri beni, in alcuni casi i ricordi di una vita. Un dolore che merita rispetto.

Ma la rapina è anche uno dei temi più discussi nelle case e nei vicoli di Napoli in questi giorni. Tutti ne parlano, anziani e ragazzi. La tradizione popolare da sempre prova ad esorcizzare anche gli episodi di cronaca ed i napoletani hanno un feeling speciale con la cabala. Celebre la commedia di Eduardo "Non ti pago". Schiere di numerologi, talvolta professionisti, da sempre si cimentano nell'interpretare eventi eccezionali, come è avvenuto anche in questo caso. La stessa rapina, d'altra parte, per come si è svolta, è connotata da cifre dal forte impatto simbolico: 16, il giorno in cui è avvenuta, che richiama il 2016, l'anno di un precedente colpo della banda del buco nella stessa piazza, ma alla Deutsche Bank.

Il "terno della banca" nelle ricevitorie di Napoli

Ed ecco che in uno dei bar dell'Arenella, poco distante dal luogo della rapina, spunta una sorta di "terno della banca". I "numeri della rapina" – così recita il cartello alla ricevitoria – sono 79, 46, 90. Un cartello con didascalia ne spiega il significato: 79 i ladri, 46 la rapina, 90 la paura. Altrove, c'è chi aggiunge 25, il numero degli ostaggi, e 58, il sequestro. Mentre 40 è il numero, presunto, delle cassette di sicurezza che sarebbero state aperte dai banditi. Ogni dettaglio può essere tradotto in numeri o materia "smorfiosa": il luogo, i protagonisti, le modalità dell’evento.