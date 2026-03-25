Afragola, il nuovo palazzo di 4 piani costruito su area comunale: sequestrati 25 case e 5 negozi

Sequestrato un palazzo di 4 piani nuovo di zecca, con 25 case e 5 negozi ad Afragola. Sarebbe stato realizzato in difformità rispetto ai titoli autorizzativi ed i lavori sarebbero stati portati avanti invadendo ed appropriandosi di una parte di un'area pubblica di proprietà del Comune di Afragola per un totale di circa 175 metri quadrati. L'operazione è stata condotta questa mattina dalla Polizia Locale di Afragola, diretta al Comandante Colonnello Antonio Piricelli, e rientra nelle attività di controllo e monitoraggio del territorio finalizzate alla lotta al mattone selvaggio.

Operazione anti-abusivismo edilizio ad Afragola

I caschi bianchi sono intervenuti nell’ambito di mirati servizi di repressione di violazioni in materia di Polizia Edilizia. Questa mattina, mercoledì 25 marzo, hanno ispezionato un cantiere dove è presente un fabbricato di nuova costruzione in fase di completamento composto da quattro piani e con il tetto termico abitabile, per un totale di 25 appartamenti e 5 locali commerciali.

Dagli accertamenti, però, è emerso che le opere sarebbero state realizzate in difformità rispetto ai titoli autorizzativi ed i lavori sarebbero stati eseguiti, come detto, occupando in parte una vicina area pubblica di proprietà del Comune di Afragola. Per le difformità accertate realizzate rispetto ai titoli autorizzativi, l’invasione e l’appropriazione di area pubblica, la Polizia Locale, a quel punto, ha proceduto al sequestro di Polizia Giudiziaria della struttura. Nei guai il titolare, che è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria. Si tratta di un sequestro preventivo, le parti avranno modo di chiarire la propria posizione nel prosieguo della vicenda.