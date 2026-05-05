Afragola, sequestrato nuovo palazzo di tre piani: sigilli a case e negozi a Corso Garibaldi

Sequestrato un palazzo in costruzione in Corso Garibaldi ad Afragola, in provincia di Napoli. La Polizia Locale ha apposto i sigilli al cantiere dove si stavano realizzando 12 appartamenti e un negozio. L'operazione è stata condotta dai caschi bianchi, guidati dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli. Il sequestro è stato convalidato dal gip del Tribunale di Napoli Nord.

Secondo sequestro di immobili in pochi mesi

Si tratta del secondo sequestro ad Afragola, comune dell'area nord di Napoli, dopo quello avvenuto il 25 marzo scorso, quando nel mirino degli agenti municipali c'è finito un altro palazzo nuovo di zecca, con 25 case e 5 locali commerciali. Anche in questo caso il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato. Nelle scorse ore, i caschi bianchi sono tornati in azione, questa volta ispezionando un cantiere in Corso Garibaldi, dove è presente un fabbricato di nuova costruzione in fase di completamento composto da tre piani, per un totale di 12 appartamenti e un locale commerciale.

Dalla ispezione è emerso che le opere sarebbero state realizzate in difformità essenziali rispetto ai titoli autorizzativi, in violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica. Sarebbero state riscontrate violazioni in materia di distanze tra fabbricati, laddove viene prescritto la distanza di metri 10 tra pareti finestrate di edifici antistanti, e violazioni del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale. Per le difformità essenziali accertate realizzate rispetto ai titoli autorizzativi e le altre ipotesi di reato, la Polizia Locale ha proceduto al sequestro di Polizia Giudiziaria della struttura. Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Napoli Nord, come detto, ha convalidato il sequestro eseguito dalla Polizia Locale.