Prende il sole seminuda in villa comunale il weekend di Pasqua, denunciata per atti osceni ad Afragola

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Prende il sole seminuda nella villa comunale di Afragola la mattina di Sabato Santo, il 4 aprile scorso, tra la sorpresa e lo sconcerto delle famiglie che si stavano godendo la giornata di sole e relax. Quando viene avvicinata dalla Polizia Locale, va in escandescenze e viene denunciata per atti osceni in luogo pubblico e per atti contrari alla pubblica decenza. L'episodio è accaduto nel weekend di Pasqua, nel comune dell'area nord di Napoli. Sul posto sono intervenuti i caschi bianchi, coordinati dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli, che in vista delle festività Pasquali aveva intensificato i controlli sul territorio.

Durante il pattugliamento nella zona della pineta pubblica, gli agenti della municipale afragolese sono stati richiamati da alcuni cittadini che hanno segnalato la presenza di una donna all’interno della pineta comunale seminuda. Gli agenti immediatamente si sono portati nella pineta comunale dove a godersi la giornata di sole vi erano tanti genitori con bambini. Giunti all’interno della villa comunale hanno riscontrato la presenza di una donna, stesa in posizione prona su un muretto intenta a prendere il sole seminuda.

La donna, insomma, stava prendendo la tintarella, ma, secondo gli agenti, violando le norme. Alla vista della Municipale, secondo quanto riportato, la donna sarebbe andata in escandescenze. Il personale, a quel punto, avrebbe avvisato il Comando, il quale ha disposto l'intervento del 118 dell'Asl Napoli 2 Nord per gli accertamenti del caso, e nelle more di generalizzare la donna. Dopo le visite di rito, eseguite dal personale sanitario, la donna è stata trasportata presso l’Ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore ed è stata denunciata in stato di libertà all’autorità giudiziaria per atti osceni in luogo pubblico e per atti contrari alla pubblica decenza.