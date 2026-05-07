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Atti osceni tra uomini vicino al centro commerciale Ikea di Afragola, sorpresi in 6 dalla Polizia Locale: denunciati

La polizia locale di Afragola ha denunciato 6 uomini per atti osceni. Sorpresi in flagranza nel parcheggio dell’Ikea.
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A cura di Pierluigi Frattasi
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Lo store Ikea di Afragola
Lo store Ikea di Afragola

Sesso tra uomini nello spazio antistante il parcheggio del centro commerciale Ikea di Afragola. La Polizia Locale del comune dell'area nord di Napoli ha denunciato 6 persone per atti osceni in luogo pubblico ed atti contrari alla pubblica decenza. I 6 sono stati sorpresi in flagranza di reato in orari diversi. Dopo essere stati posti in stato di fermo, al termine delle attività di identificazione, sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

I controlli della polizia locale all'Ikea di Afragola

Non è la prima volta, purtroppo, che accadono questi episodi all'esterno del parcheggio del centro commerciale. I caschi bianchi, guidati dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli, sono già intervenuti ripetute volte per contrastare questo fenomeno che contribuisce, purtroppo, al degrado della zona. I poliziotti municipali che pattugliano la zona anche in borghese hanno accertato che l'area è teatro costante di incontri tra persone di sesso maschile che in pieno giorno si appartano in un’area munita di sbarra nello spazio antistante il parcheggio del centro commerciale Ikea ed a pochi passi dal cimitero comunale, un luogo dove vi è il transitano di numerose persone, bambini, donne, e dove senza vergogna questi cittadini commettono atti osceni.

Il Comandante Piricelli ha intensificato le attività di controllo della zona, ed ha disposto Agenti in borghese dislocati ed appostati nel luogo teatro degli appuntamenti dove è stato dato avvio ad una attività di monitoraggio degli eventi. Il dato allarmante è il via vai di persone, che interagisce attraverso sguardi, e che al primo segnale porta queste persone di sesso maschile ad avere un approccio per poi appartarsi in questo piazzale, cercando intimità dietro alcune piante poste a confine con l’autostrada, un luogo che oltre ad essere nei pressi del parcheggio del centro commerciale è ubicato a pochi passi dal cimitero.

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