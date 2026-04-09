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Ruote bucate al centro commerciale per rubare portafogli e borse, un denunciato nell’Avellinese

Un 49enne napoletano è stato denunciato dai carabinieri di Solofra (Avellino): avrebbe derubato quattro automobilisti davanti al centro commerciale con la tecnica del foro dello pneumatico.
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A cura di Nico Falco
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immagine di repertorio
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Avrebbe forato gli pneumatici delle automobili parcheggiate davanti a un centro commerciale di Montoro, in provincia di Avellino, per poi saccheggiare l'abitacolo mentre il proprietario era intento a cambiare la ruota. Una tecnica che un 49enne napoletano, identificato dai carabinieri, avrebbe messo in pratica in almeno quattro occasioni, facendo man bassa di soldi e carte di credito; l'uomo dovrà rispondere di danneggiamento, furto e prelievo fraudolento mediante utilizzo di carte di credito.

Le indagini erano partite alcuni mesi fa, quando ai militari dell'Arma erano arrivate una serie di denunce praticamente identiche. Diversi cittadini, dopo essere stati nel centro commerciale, quando erano tornati alla loro automobile parcheggiata nelle vicinanze avevano trovato una ruota a terra; dopo averla cambiata si erano però accorti che borse e portafogli, lasciati incustoditi per pochi minuti nella vettura, erano scomparsi. E tutti, ancora, avevano raccontato di un uomo che si era avvicinato, come semplice curioso oppure offrendosi di dare aiuto.

Scene che i carabinieri della Compagnia di Solofra hanno immediatamente identificato con la tecnica tristemente nota del "foro dello pneumatico", in cui è lo stesso finto passante che, dopo avere danneggiato la gomma per distrarre la vittima, ne approfitta per rubare tutto ciò che di valore si ritrova a portata di mano. Il 49enne, hanno ricostruito i militari, aveva scelto quel centro commerciale come territorio di caccia e aveva colpito lì almeno quattro volte; oltre ad appropriarsi del denaro e degli altri oggetti di valore, poi, sarebbe andato ad uno sportello Atm dove avrebbe effettuato dei prelievi usando le carte di credito e bancomat che erano state lasciate in borse e portafogli insieme al relativo codice pin. IL 49enne è stato individuato grazie all'analisi dei tabulati telefonici e alla visione delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza.

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