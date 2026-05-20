Raggira il cugino disabile e gli porta via 400mila euro, denunciata nell’Avellinese

I carabinieri di Volturara Irpina hanno denunciato una 56enne: avrebbe convinto un lontano cugino con disabilità intellettive a versare il denaro su conti cointestati e si sarebbe appropriata dei soldi.

Avrebbe raggirato un lontano cugino, disabile, spingendolo ad aprire una serie di conti correnti cointestati, a versarci il denaro e poi si sarebbe appropriata di tutto: circa 400mila euro. Ricostruzione dei carabinieri della stazione di Volturara Irpina (Avellino), che hanno denunciato in stato di libertà una 56enne del posto, ritenuta responsabile del reato di circonvenzione di incapace.

Le indagini sono partite nell'ottobre 2022, a seguito della denuncia sporta dai familiari di un 62enne affetto da disabilità intellettiva; secondo il loro racconto, una lontana cugina dell'uomo aveva messo in atto una serie di comportamenti illeciti volti ad appropriarsi dei suoi soldi. Sono stati avviati gli accertamenti e i carabinieri hanno scoperto che il 62enne aveva aperto diversi conti correnti postali e bancari, cointestandoli anche alla donna. Poi, tra l'ottobre 2022 e il gennaio 2023, aveva effettuato numerosi trasferimenti di denaro dal proprio conto corrente, intestato soltanto a se stesso, verso quelli in cui figurava anche la cugina. E, quando i soldi erano arrivati sui conti cointestati, erano stati prelevati. Complessivamente con questo sistema erano spariti circa 400mila euro.

Secondo le accuse, il sistema sarebbe stato escogitato proprio dalla donna, che avrebbe raggirato il cugino convincendolo ad aprire i vari conti correnti e poi a effettuare i versamenti verso i conti a cui anche lei aveva accesso; la 56enne è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Avellino e l'autorità giudiziaria, condividendo le risultanze investigative, ha emesso nei suoi confronti l'avviso di conclusione delle indagini preliminari per il reato di circonvenzione di incapace.