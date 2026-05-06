Si fingono delle forze dell’ordine per rapinare aziende e negozi: 7 indagati, ci sono anche 2 ex carabinieri

La banda, secondo quanto emerso dalle indagini, ha messo a segno ben 9 rapine tra le province di Napoli e Caserta, per un bottino di circa 400mila euro.

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Una vera e propria banda dedita alle rapine, i cui componenti si fingevano appartenenti alle forze dell'ordine, quella sgominata nella mattinata di oggi, mercoledì 6 maggio, dalla Polizia di Stato: su richiesta della Procura di Napoli, gli agenti hanno eseguito 7 misure cautelari – 4 in carcere, 3 di obbligo di dimora nel comune di residenza – nei confronti di altrettante persone, di età compresa tra i 34 e i 70 anni, gravemente indiziate di rapine consumate o tentate pluriaggravate.

Tra gli indagati ci sono anche due ex carabinieri

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Napoli, sono iniziate in seguito a una rapina commessa il 15 febbraio 2023 nel capoluogo campano ai danni di una società cooperativa sociale, messa a segno da otto persone, che indossavano casacche della Guardia di Finanza e guidavano autovetture dello stesso tipo di quelle in uso alle forze dell'ordine (poi risultate rubate e con le targhe clonate). L'attività investigativa ha permesso di appurare che gli indagati, tra l'aprile al luglio del 2023, hanno messo a segno ben 9 rapine a mano armata tra le province di Napoli e Caserta; inoltre, tra i destinatari delle misure cautelari, figurano anche due ex sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, già destituiti poiché arrestati e condannati nell'ambito di una inchiesta per reati contro il patrimonio.

Nel covo della banda c'erano divise da finanzieri e carabinieri

Inoltre, nel corso delle indagini, gli agenti della Polizia di Stato hanno individuato anche il covo della banda: si tratta di un deposito sito a Casalnuovo, in provincia di Napoli, nel quale gli inquirenti hanno rinvenuto armi, giubbotti antiproiettile, maschere, parrucche, nonché tesserini, divise, casacche, berrette e paline in uso alla Guardia di Finanza e all'Arma dei carabinieri.