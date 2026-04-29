Falsifica la ricevuta di pagamento di una multa da 60 euro: imprenditore denunciato a Napoli

Per evitare il pagamento di una multa, ha falsificato la ricevuta, attestando falsamente che lui, quel pagamento, lo aveva già effettuato: per questo, a Napoli, un imprenditore è stato denunciato dalla Polizia Municipale per falsità materiale commessa da privato, uso di atto falso e truffa. Le indagini, condotte dal Nucleo investigativo sanzioni amministrative (Nisa), sono scattate dopo la segnalazione inviata dalla società di cui l'imprenditore è amministratore al Servizio Sanzioni Amministrative del Comune di Napoli: l'imprenditore sosteneva, infatti, di aver già regolarmente saldato una multa ricevuta per violazioni al Codice della Strada di 63,60 euro; alla richiesta aveva allegato la scansione di un bollettino.

È stata proprio la ricevuta di pagamento presentata dall'imprenditore a destare sospetti: gli operatori, infatti, hanno constatato che il verbale risultava ancora insoluto sui sistemi informatici e hanno così attivato le indagini del Nisa della Polizia Municipale. Gli accertamenti hanno così confermato il sospetto degli uffici, rivelando che la ricevuta allegata alla Pec inviata dall'imprenditore era stata effettivamente falsificata per simulare il pagamento della multa, in realtà mai avvenuto. L'imprenditore è stato pertanto portato negli uffici del Nucleo investigativo sanzioni amministrative e identificato: per l'uomo è scattata la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria per i reati emersi nel corso delle indagini.