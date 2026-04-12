Blitz nella discoteca a Sorrento, il locale non ha l’impianto antincendio a norma: i carabinieri fanno uscire tutti
Blitz dei carabinieri nella movida di Sorrento, in provincia di Napoli: in particolare, i militari dell'Arma della locale stazione, nella serata di ieri, sabato 11 aprile, hanno controllato una discoteca del centro cittadino che era nel pieno di una serata musicale, riscontrando numerose violazioni che hanno spinto i carabinieri a interrompere la festa e a far uscire dal locale tutti i presenti.
I controlli dei militari dell'Arma nella discoteca di Sorrento sono scattati in seguito alle disposizioni derivate dalla tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, dove un incendio in un locale ha provocato la morte di 41 giovani e giovanissimi. Pertanto, l'ispezione dei carabinieri si è concentrata sulla sicurezza e sulle regolamentazioni antincendio della discoteca sorrentina: all'interno del locale, i militari dell'Arma hanno riscontrato estintori posizionati in modo irregolare, un piano antincendio non adeguato alla planimetria del locale fino all'impianto antincendio non a norma.
Il titolare della discoteca è stato denunciato, multa da 17mila euro
Al termine dell'attività di controllo, i carabinieri, alla luce delle violazioni riscontrate, hanno sospeso l'attività. Il titolare del locale è stato identificato e denunciato alla competente Autorità Giudiziaria e, nei suoi confronti, sono state elevate sanzioni per un ammontare complessivo che supera i 17mila euro.
Sull'intervento dei carabinieri a Sorrento è intervenuto anche il prefetto di Napoli, Michele di Bari, che in una nota ha dichiarato:
Le forze di polizia, unitamente ai Vigili del fuoco, alle Asl e all'Ispettorato del lavoro, secondo il percorso operativo interistituzionale coordinato dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, e condiviso in sede di Comitato provinciale per l'ordine della sicurezza pubblica, stanno verificando la regolarità amministrativa e tecnica dei locali di pubblico spettacolo e aperti al pubblico. Nel corso di tale attività, la notte scorsa, un gruppo operativo misto, composto da carabinieri e vigili del fuoco, ha provveduto alla sospensione delle attività di una nota discoteca in penisola Sorrentina per difformità urbanistiche e in materia antincendio. Il Prefetto desidera esprimere un vivo ringraziamento a tutti gli operatori per l’impegno profuso nelle predette attività, indispensabili per assicurare un divertimento sicuro a tutela della pubblica incolumità